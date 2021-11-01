У Палаці Лукашенка виставили автомат, яким він лякав білорусів (фото)

Події з Лукашенком у Мінську 23 серпня 2020 року. Колаж "Сьогодні"
У Мінську вирішили виставити незвичайні експонати прямо у Палаці незалежності, що символізують розгін протестувальників. Серед них – автомат самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.
Про це повідомляє Пул першого.
"Пул уже знає, де на наступну екскурсію Палацом буде черга з охочих зробити фото на згадку. P.S. У разі загрози – висмикнути шнур, видавити скло", – пожартували журналісти.
Що це за експонати?
Картина із фрагментом подій 23 серпня.
Сам автомат Калашникова зі складним прикладом, укорочений (АКС-74У).
Берет, форма і символ ОМОНу.
Скульптура від спецназу.
Білоруський прапор від "патріотів".
Лукашенко з автоматом 23 серпня 2020-го
- Того дня на вулиці Мінська вийшли за різними підрахунками від 150 до 250 тисяч білорусів. Потім з'явилося відео, як Лукашенко, сидячи у гелікоптері з автоматом у руках, підлітає до Палацу незалежності, який є його резиденцією.
- У цей момент десятки тисяч учасників протесту вирушили до будівлі із центру міста. Водночас резиденцію повністю оточили працівники міліції та спецназу.
- Пізніше глава Білорусі заявив, що його поява з автоматом у розпал протестів означала готовність "захищати країну до кінця", а своїх спецназівців назвав "красенями".
- У соцмережах висміяли приліт Лукашенка до резиденції. Вигляд білоруського президента в повній амуніції та озброєного сина потішив користувачів Мережі.
Як ми писали, днями в Білорусі було оголошено загальнонаціональний страйк, який, згідно з планами активістів, мав розпочатися з сьогоднішнього дня.