Сюрприз для Лукашенка. У Білорусі оголосили національний страйк

Влада не виконала вимог білоруської опозиції – готується нове повстання

Білоруси готують новий протест проти режиму Лукашенка. Колаж "Сьогодні"

Лідер Білоруського об'єднання робочих Сергій Дилевський оголосив в країні загальнонаціональний страйк і закликав громадян залишитися вдома 1 листопада і не виходити на роботу. Відповідне відеозвернення він опублікував в YouTube.

Він нагадав, що в кінці серпня було оголошено в Білорусі передстрайковий стан і висунуті вимоги до влади.

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"Виконувати ці вимоги влада не збирається. Так далі тривати не може. Пора робочим взяти своє майбутнє в свої руки ... Ми не можемо просто так дивитися, як навіжений громадянин розвалює наші підприємства і економіку країни ... Ми, Білоруське об'єднання робітників, оголошуємо початок загальнонаціонального страйку з 1 листопада 2021 року. Ми зупинимо підприємства у всій країні, поки кожна з десяти вимог не буде виконана ... Припинимо годувати режим, припинимо ходити на роботу і залишимося вдома. Так ми відстоїмо нашу країну і повернемо в неї закон і справедливість", – сказав Дилевський.

Страйки в Білорусі