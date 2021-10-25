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Сюрприз для Лукашенка. У Білорусі оголосили національний страйк

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
25 жовтня, 18:08
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Влада не виконала вимог білоруської опозиції – готується нове повстання
Білоруси готують новий протест проти режиму Лукашенка. Колаж "Сьогодні"
Білоруси готують новий протест проти режиму Лукашенка. Колаж "Сьогодні"

Лідер Білоруського об'єднання робочих Сергій Дилевський оголосив в країні загальнонаціональний страйк і закликав громадян залишитися вдома 1 листопада і не виходити на роботу. Відповідне відеозвернення він опублікував в YouTube.

Він нагадав, що в кінці серпня було оголошено в Білорусі передстрайковий стан і висунуті вимоги до влади.

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"Виконувати ці вимоги влада не збирається. Так далі тривати не може. Пора робочим взяти своє майбутнє в свої руки ... Ми не можемо просто так дивитися, як навіжений громадянин розвалює наші підприємства і економіку країни ... Ми, Білоруське об'єднання робітників, оголошуємо початок загальнонаціонального страйку з 1 листопада 2021 року. Ми зупинимо підприємства у всій країні, поки кожна з десяти вимог не буде виконана ... Припинимо годувати режим, припинимо ходити на роботу і залишимося вдома. Так ми відстоїмо нашу країну і повернемо в неї закон і справедливість", – сказав Дилевський.

Страйки в Білорусі

  • У серпні 2020 року в Білорусі почалися масові страйки після "перемоги" Лукашенка на президентських виборах. Працівники багатьох підприємств по всій країні заявили про свою підтримку протестуючих і висловили своє ставлення до насильства силовиків.
  • В кінці жовтня 2020-го знову проходив загальнонаціональний страйк, який почався із протестів робітників на найбільших білоруських підприємствах.
  • Тоді опозиція в Білорусі закликала до масового економічного бойкоту режиму Олександра Лукашенка. Білорусів просили дотримуватися 6 правил, щоб завдати максимальних економічних збитків режиму.

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