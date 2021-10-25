Сюрприз для Лукашенко. В Беларуси объявили национальную забастовку

Лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский объявил в стране общенациональную забастовку и призвал граждан остаться дома 1 ноября и не выходить на работу. Соответствующее видеообращение он опубликовал в YouTube.
Он напомнил, что в конце августа было объявлено в Беларуси предзабастовочное состояние и выдвинуты требования к властям.
"Выполнять эти требования власти не собираются. Так дальше продолжаться не может. Пора рабочим взять свое будущее в свои руки … Мы не можем просто так смотреть, как полоумный гражданин разваливает наши предприятия и экономику страну … Мы, Белорусское объединение рабочих, объявляем начало общенациональной забастовки с 1 ноября 2021 года. Мы остановим производства по всей стране, пока каждое из десяти требований не будет выполнено … Прекратим кормить режим, прекратим ходить на работу и останемся дома. Так мы отстоим нашу страну и вернем в нее закон и справедливость", – сказал Дылевский.
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