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Сюрприз для Лукашенко. В Беларуси объявили национальную забастовку

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
25 октября, 18:08
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Власть не выполнила требований белорусской оппозиции – готовится новое восстание
Белорусы готовят новый протест против режима Лукашенко. Коллаж "Сегодня"
Белорусы готовят новый протест против режима Лукашенко. Коллаж "Сегодня"

Лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский объявил в стране общенациональную забастовку и призвал граждан остаться дома 1 ноября и не выходить на работу. Соответствующее видеообращение он опубликовал в YouTube.

Он напомнил, что в конце августа было объявлено в Беларуси предзабастовочное состояние и выдвинуты требования к властям.

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"Выполнять эти требования власти не собираются. Так дальше продолжаться не может. Пора рабочим взять свое будущее в свои руки … Мы не можем просто так смотреть, как полоумный гражданин разваливает наши предприятия и экономику страну … Мы, Белорусское объединение рабочих, объявляем начало общенациональной забастовки с 1 ноября 2021 года. Мы остановим производства по всей стране, пока каждое из десяти требований не будет выполнено … Прекратим кормить режим, прекратим ходить на работу и останемся дома. Так мы отстоим нашу страну и вернем в нее закон и справедливость", – сказал Дылевский.

Забастовки в Беларуси

  • В августе 2020 года в Беларуси начались массовые забастовки после "победы" Лукашенко на президентских выборах. Работники многих предприятий по всей стране заявили о своей поддержке протестующих и выразили свое отношение к насилию силовиков.
  • В конце октября 2020-го снова проходила общенациональная забастовка, которая началась с протестов рабочих на крупнейших белорусских предприятиях.
  • Тогда оппозиция в Беларуси призывала к массовому экономическому бойкоту режима Александра Лукашенко. Белорусов просили следовать 6 правилам, чтобы нанести максимальный экономический урон режиму.

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