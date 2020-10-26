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В Беларуси началась общенациональная забастовка: фото и видео

26 октября, 09:38

Денис Беспалов Денис Беспалов

Бастуют рабочие крупных предприятий и студенты

В Беларуси началась общенациональная забастовка, о которой раньше заявила лидер оппозиции Светлана Тихановская.

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Об этом сообщает tut.by.

Так, 26 октября началось с протестов рабочих на крупнейших белорусских предприятиях:

  • "Гродно Азот". Цеха "Аммиак 3" и "Карбамид 4" отказались принять смену;

Фото: news.tut.by

  • Минский завод колесных тягачей. Рабочие пошли маршем по цехам, собирают коллег на забастовку;
  • Минский тракторный завод. Рабочие идут колонной по цехам, собирают людей на забастовку. Администрация распорядилась закрывать цеха перед колонной;
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  • Минский автомобильный завод. Кузнечный цех останавливает производство;
  • Минский электротехнический завод. Основные цеха и отделы остановили работу.

Фото: news.tut.by

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Количество предприятий, на которых бастуют рабочие, постоянно растет.

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К забастовке также присоединяются студенты.

Уже известно о забастовках в следующих вузах:

  • Белорусский государственный университет;

  • Белорусский государственный медицинский университет;
  • Минский государственный лингвистический университет;
  • Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники;
  • Белорусский национальный технический университет.

Фото: t.me/belteanews

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Ранее сообщалось, что на протестах в Беларуси задержали сотни демонстрантов.

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