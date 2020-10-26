В Беларуси началась общенациональная забастовка: фото и видео

В Беларуси началась общенациональная забастовка, о которой раньше заявила лидер оппозиции Светлана Тихановская.
Об этом сообщает tut.by.
Так, 26 октября началось с протестов рабочих на крупнейших белорусских предприятиях:
- "Гродно Азот". Цеха "Аммиак 3" и "Карбамид 4" отказались принять смену;
Фото: news.tut.by
- Минский завод колесных тягачей. Рабочие пошли маршем по цехам, собирают коллег на забастовку;
- Минский тракторный завод. Рабочие идут колонной по цехам, собирают людей на забастовку. Администрация распорядилась закрывать цеха перед колонной;
- Минский автомобильный завод. Кузнечный цех останавливает производство;
- Минский электротехнический завод. Основные цеха и отделы остановили работу.
Фото: news.tut.by
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Количество предприятий, на которых бастуют рабочие, постоянно растет.
К забастовке также присоединяются студенты.
Уже известно о забастовках в следующих вузах:
- Белорусский государственный университет;
- Белорусский государственный медицинский университет;
- Минский государственный лингвистический университет;
- Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники;
- Белорусский национальный технический университет.
Фото: t.me/belteanews
Ранее сообщалось, что на протестах в Беларуси задержали сотни демонстрантов.Читайте Segodnya.ua в Google News
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