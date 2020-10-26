В Беларуси началась общенациональная забастовка: фото и видео

Бастуют рабочие крупных предприятий и студенты

В Беларуси началась общенациональная забастовка, о которой раньше заявила лидер оппозиции Светлана Тихановская.

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Об этом сообщает tut.by.

Так, 26 октября началось с протестов рабочих на крупнейших белорусских предприятиях:

"Гродно Азот". Цеха "Аммиак 3" и "Карбамид 4" отказались принять смену;

Фото: news.tut.by

Минский завод колесных тягачей. Рабочие пошли маршем по цехам, собирают коллег на забастовку;

Минский тракторный завод. Рабочие идут колонной по цехам, собирают людей на забастовку. Администрация распорядилась закрывать цеха перед колонной;

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Минский автомобильный завод. Кузнечный цех останавливает производство;

Минский электротехнический завод. Основные цеха и отделы остановили работу.

Фото: news.tut.by

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Количество предприятий, на которых бастуют рабочие, постоянно растет.

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К забастовке также присоединяются студенты.

Уже известно о забастовках в следующих вузах:

Белорусский государственный университет;

Белорусский государственный медицинский университет;

Минский государственный лингвистический университет;

Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники;

Белорусский национальный технический университет.

Фото: t.me/belteanews

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Ранее сообщалось, что на протестах в Беларуси задержали сотни демонстрантов.

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