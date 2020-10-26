Одним абзацем. Жестокий разгон протестов и национальная забастовка в Беларуси

25 октября в Беларуси вышел срок ультиматума протестующих к властям – начинается забастовка. Уже с утра понедельника бастует "ГродноАзот". Силовики начали задерживать рабочих.

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Что происходило в Беларуси в воскресенье:

В Минске и других городах Беларуси прошел марш-ультиматум, на улицы Минска вышли, по подсчетам СМИ, около 100 тысяч протестующих. Уже с утра власти начали стягивать в центр столицы спецтехнику, водометы и другие спецсредства. С началом марша начались и задержания. Вечером начался силовой разгон марша. ОМОН пустил в ход против митингующих светошумовые гранаты. Силовики специально бросали гранаты в толпу, чтобы ранить протестующих, люди назвали происходящее "гражданской войной". Также спецназ стрелял по людям резиновыми пулями. По данным правозащитников, задержаны около 300 человек. Задержания продолжались и ночью – силовики врывались в дома белорусов. С понедельника, 26 октября, в Беларуси объявлена общенациональная забастовка, поскольку власти не выполнили условия ультиматума – не передали мирно управление страной и не остановили насилие по отношению к людям.

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