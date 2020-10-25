"Пришла пора вернуть в Беларусь закон": в Минске начинается протестный марш (фото, видео)

В столице Беларуси Минске начинается большой марш-ультиматум. Власти подготовили водометы и автозаки.
Как сообщает "НЕХТА Live", в акции примут участие и другие города.
"Пришла пора вернуть в Беларусь закон, развитие, честные выборы, полный набор гражданских прав. Прошло время бояться – потому что деградировать в диктатуре, опирающейся только на ложь и насилие, еще страшнее", – говорится в сообщении.
Сообщается, что уже задержаны несколько журналистов.
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Напомним, 18 октября на улицы Беларуси в разных городах на "Партизанские марши" вышли тисячи людей. В Минск стянули военную технику. Также начали снова блокировать связь и закрыли шесть станций метро.
В результате воскресного "Партизанского марша" силовики задержали 236 человек. Большинство было задержано в Минске.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что не пытается удержать власть ради себя. По его словам, он делает это ради своих сторонников – чтобы их не убили протестующие.
Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в БеларусиЧитайте Segodnya.ua в Google News
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