Українська
$ 28,34
33,18
  1. СЕГОДНЯ
  2. Мировые новости
  3. Другие страны

Закрытое метро и проблемы с интернетом: что сейчас происходит в протестной Беларуси (фото, видео)

18 октября, 15:16

Мария Журенко Мария Журенко

Начались первые задержания активистов

На улицы Беларуси в разных городах на "Партизанские марши" 18 октября вышли тисячи людей. В Минск стянули военную технику. Также начали снова блокировать связь и закрыли шесть станций метро.

По данным Onliner, в 13:15 в Минске на вход и выход закрыли станции метро: "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Немига", "Первомайская" и "Пролетарская". Поезда через них следуют без остановки .

Минск – 18 октября

Минск – 18 октября

Отмечается, что торговые центры "Замок" и Galleria Minsk закрылись. В "Замке" сообщили, что планируют открыться около 17:00, а Galleria Minsk не будет работать.

Минск 18 октября

Минск 18 октября / Фото: tut.by

Сегодня в Минске снова появились проблемы с доступом в интернет. Читатели, которые пользуются услугами разных мобильных операторах, пишут о сбоях.

Издание Белсат отмечает, что восемь автобусов силовиков стоят возле 3-й горбольницы на пересечении улиц Ульяновской и Ленина.

Минск – протесты 18 октября

Минск – протесты 18 октября / Фото: tut.by

Известно, что протестующие постепенно собираются в разных частях Минска. У некоторых с собой бело-красно-белые флаги.

Протесты в Минске 18 октября

Протесты в Минске 18 октября

TUT. by сообщает, что люди двигаются по Партизанскому проспекту. ГАИ перекрыла движение на улице Аранской в сторону Партизанского проспекта.

Минск протесты 18 октября Видео: tut.by

По информации еженедельника Наша Ніва, уже произошли первые задержания у станции метро "Партизанская". Силовики бросились через дорогу вслед за молодыми людьми.

Также Onliner передает, что, по словам очевидцев, возле универмага "Беларусь" задержали несколько человек. Их погрузили в синий микроавтобус. В пресс-службе МВД ответили, что на данный момент сообщений о задержаниях не поступало, а более точные данные будут получены позже.

Задержание – Минск 18 октября Видео: Onliner

Так, акции протеста проходят в разных уголках страны.

Напомним, в среду, 14 октября, в Минске прошла протестная акция – "Марш матерей".

В столице Беларуси в субботу, 17 октября, прошел традиционный протестный женский марш, а также студенческий "Марш молодости". В результате задержали 30 протестующих.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
протесты активисты Беларусь задержание Минск силовики
Читайте Segodnya.ua в Google News

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)
Война в Нагорном Карабахе: самые важные события и заявления (онлайн)Другие страны
Одним абзацем. Еще одна ночь войны за Нагорный Карабах
Одним абзацем. Еще одна ночь войны за Нагорный КарабахДругие страны
Алиев дал Еревану
Алиев дал Еревану "последний шанс" мирно уйти из Карабаха и назвал потери армянПолитика
Ученые назвали самую защищенную от коронавируса группу крови
Ученые назвали самую защищенную от коронавируса группу кровиЕвросоюз
"Нагорно-Карабахская республика" выдвинула ультиматум АзербайджануДругие страны
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле мирных жителей
Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле мирных жителейДругие страны

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять