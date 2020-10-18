Закрытое метро и проблемы с интернетом: что сейчас происходит в протестной Беларуси (фото, видео)

На улицы Беларуси в разных городах на "Партизанские марши" 18 октября вышли тисячи людей. В Минск стянули военную технику. Также начали снова блокировать связь и закрыли шесть станций метро.
По данным Onliner, в 13:15 в Минске на вход и выход закрыли станции метро: "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Немига", "Первомайская" и "Пролетарская". Поезда через них следуют без остановки .
Отмечается, что торговые центры "Замок" и Galleria Minsk закрылись. В "Замке" сообщили, что планируют открыться около 17:00, а Galleria Minsk не будет работать.
Сегодня в Минске снова появились проблемы с доступом в интернет. Читатели, которые пользуются услугами разных мобильных операторах, пишут о сбоях.
Издание Белсат отмечает, что восемь автобусов силовиков стоят возле 3-й горбольницы на пересечении улиц Ульяновской и Ленина.
Известно, что протестующие постепенно собираются в разных частях Минска. У некоторых с собой бело-красно-белые флаги.
TUT. by сообщает, что люди двигаются по Партизанскому проспекту. ГАИ перекрыла движение на улице Аранской в сторону Партизанского проспекта.
По информации еженедельника Наша Ніва, уже произошли первые задержания у станции метро "Партизанская". Силовики бросились через дорогу вслед за молодыми людьми.
Также Onliner передает, что, по словам очевидцев, возле универмага "Беларусь" задержали несколько человек. Их погрузили в синий микроавтобус. В пресс-службе МВД ответили, что на данный момент сообщений о задержаниях не поступало, а более точные данные будут получены позже.
Так, акции протеста проходят в разных уголках страны.
Напомним, в среду, 14 октября, в Минске прошла протестная акция – "Марш матерей".
В столице Беларуси в субботу, 17 октября, прошел традиционный протестный женский марш, а также студенческий "Марш молодости". В результате задержали 30 протестующих.
Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси
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