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В Минске проходят сразу два марша: начались задержания (фото и видео)

17 октября, 13:56

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

ОМОНовцы задержали более 10 человек

В столице Беларуси Минске проходят две акции: "Марш молодости" и "Женский марш". В городе уже начались задержания.

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По данным Nexta, женская колонна прошлась по проспекту Независимости в сторону центра. В акции участвует и известная пенсионерка-активистка Нина Багинская.

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Женщины с цветами и белорусской символикой скандируют "Уходите, тихари!", "Заберите Сашу, отпустите Машу!".

Видео: t.me/nexta_tv

В центр города уже стянули спецтехнику и силовиков. Они начали ловить студентов.

Видео: t.me/nexta_tv

Tut.by сообщает, что задержаны около 10 студентов. Также стало известно о задержании трех журналистов.

Видео: news.tut.by

Напомним, недавно в Минске прошел "протест инвалидов" против Лукашенко.

Также несколько дней назад в столице Беларуси женщины вышли на протестный марш. 14 октября там отмечается День матери. К этому дню была приурочена и протестная акция – Марш матерей.

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Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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акция Беларусь протест Минск
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