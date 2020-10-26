В Беларуси силовики врываются в квартиры в поисках протестующих (видео)

В Минске в ходе протестов 25 октября силовики в погоне за протестующими, которые пытались спрятаться от взрывов светошумовых гранат, ворвались в одну из квартир многоэтажного дома.

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Об этом сообщает белорусское издание TUT.by.

Участница событий рассказала, что в попытке спрятаться от взрывов они с подругой забежали в открытый подъезд и начали звонить во все двери – на одном из этажей им открыли, но тут же следом ворвались силовики и начали хватать присутствующих. Люди пытались спрятаться от них под диваном и в шкафу.

"Когда колонна проходила мимо Центрального РУВД, силовики начали взрывать , стало что-то бахать и мы побежали. Дверь в подъезде была открыта, забежали и получилось так, что я была самой первой, стала звонить во все двери. Кажется, на втором этаже нам открыли девушки. Люди прятались за диваном, под диваном, а в шкафу – несовершеннолетние мальчики", – рассказала девушка.

Что происходило в квартире видно на размещенном изданием видео.

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В Минске силовики ворвались в квартиру

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Омоновцы задержали и увели с собой мужчин, которых нашли в квартире, женщин не трогали.

В то же время те, кого не задержали, еще несколько часов боялись выходить из квартиры, потому что под окном дежурили бусики с силовиками, которые хватали людей. А когда машины приезжали забирать протестующих, то омоновцы разбивали им стекла.

Напомним, в столице Беларуси Минске 25 октября прошел большой марш-ультиматум, в ходе которого омоновцы начали разгонять протестующих. Они пустил в ход против митингующих светошумовые гранаты и стреляли резиновыми пулями.

Все подробности в спецтеме Новая волна протестов в Беларуси

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