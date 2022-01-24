Оце "відповідь"! НАТО перекидає до Росії літаки та кораблі

НАТО оголосило про перекидання військ / Фото: Колаж: Сьогодні

НАТО зміцнює свої позиції у Східній Європі у зв'язку із ситуацією навколо України. Країни Альянсу перекидають туди кораблі та авіацію, говориться у повідомленні на сайті організації.

Данія відправила до Балтійського моря фрегат і перекидає чотири винищувачі F-16 у Литву для патрулювання повітряного простору.

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Іспанія направила кораблі для приєднання до військово-морських сил НАТО та вивчає можливість відправлення винищувачів до Болгарії.

Франція готова відправити до Румунії контингент військ під керівництвом Альянсу. Два винищувачі F-35 у Болгарію направлять також Нідерланди, корабель нідерландських ВМС та кілька наземних підрозділів приєднаються до сил оперативного реагування НАТО.

США також розглядають можливість своєї військової присутності у Східній Європі.

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Крім того, у НАТО до 2014 року не було військ у східній частині Альянсу – аж до приєднання Криму до Росії.

Загроза вторгнення Росії в Україну

Зараз поблизу кордонів України Росія розмістила приблизно 100-тисячну армію, а днями "несподівано" розпочала нові військові навчання. ЗМІ навіть опублікували карту місць дислокації російських військ.

В останні місяці з різних джерел надходить інформація про те, що Росія активно перекидає війська та техніку у прикордонні з Україною області, а також до Криму. Ситуація посилюється тим, що така військова активність виходить за межі традиційних навчань і передбачає можливу підготовку РФ до масштабного вторгнення в нашу країну.

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Багато експертів прогнозують, що погіршення ситуації може статися у лютому, орієнтовно у 20-х числах. Примітно, але в цей період завершаться XXIV зимові Олімпійські ігри 2022 в Пекіні.