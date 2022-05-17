Війна України. Росія влізла у борги на 100 років і перебуває на межі розвалу – Шейтельман

Щодня війна збільшує шанс розпаду Росії та величезної бідності. Фото: колаж "Сьогодні"

Через вторгнення в Україну Росія перебуває на межі розвалу, а після війни виплачуватиме Україні компенсації упродовж 100 років. Про це політтехнолог, письменник та бізнес-консультант Михайло Шейтельман розповів в інтерв'ю Ганні Степанець на YouTube-каналі Україна 24.

Згідно з прогнозами Шейтельмана, війна Росії та України закінчиться через 9 місяців, а перелом у ній може настати раніше.

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"Путін не здасться, хоч перевага України є очевидною. У нього розуму не вистачає, врятувати хоча б Росію. Не те щоб себе, своє обличчя. Ну і совісті не вистачає. Адже якби він зупинився, він міг би врятувати Росію", – сказав експерт.

За словами політтехнолога, кожен день війни збільшує шанс розпаду Росії та величезної бідності, яку несе для її громадян ця війна.

"Україна відновиться завдяки світовій підтримці. А ось Росія виплачуватиме компенсації. Я раніше думав, що за 40 років вони впораються, а Шольц сказав, що Україна відчуватиме наслідки як мінімум 100 років. Значить Росія платитиме 100 років. І ось це всі борги, в які вганяє Путін майбутнє покоління росіян, не лише сьогоднішню молодь, а й їхніх онуків", – сказав Шейтельман.

Бізнес-консультант зазначив, що лише за перший місяць війни Україні було завдано збитків у розмірі одного трильйона доларів.

"І це тільки інфраструктура. Але є ще збитки приватному бізнесу. Ось, наприклад, є підприємець, який мав завод "Азовсталь". Як бізнес він коштував у 5 разів дорожче, ніж як інфраструктура. А ще недоотриманий прибуток за 5 років, протягом яких він відновлюватиметься", – сказав Шейтельман.

Крім того, за словами експерта, Росії доведеться платити за втрачений Україною врожай, а також за збитки юридичним та фізичним особам.

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"Таким чином, ми на сьогодні маємо вже понад два трильйони доларів. ВВП Росії до війни – 1,5 – 1,7 трильйона доларів. ВВП після війни під санкціями – 1 трильйон. Отже два річних ВВП вони вже повинні заплатити, і це на сьогоднішній день, а скільки буде до кінця війни, ми не знаємо", – каже він.

Шейтельман упевнений, що Росія не зможе відмовитись від оплати компенсацій.

"Навіть якщо Росія не погодиться платити, всі її гроші знаходяться на Заході. Все, що вона продаватиме, половина вирушатиме на відновлення України, а все, що росіяни купуватимуть: автомобілі, холодильники – з усього цього братиметься податок і вирушатиме в Україну. Це не віддаси за рік, за 5, за 10. Це десятиліття. Німеччина ще платить компенсацію за Другу світову війну. Ірак розплачувався за Кувейт 30 років", – сказав він.

Експерт підкреслив, що за два місяці війни Росія завдала збитків, порівнянних зі збитками Німеччини за 5 років.

"Тому що дорога інфраструктура. Це перша війна з такою дорогою інфраструктурою. Одна ракета, яка прилетіла до Києва і влучила у торговий центр – це 250 мільйонів доларів. Тобто з кожного жителя Росії вже належить", – підсумував Шейтельман.

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Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що в Європейському Союзі розпочали обговорення питання щодо створення трастового фонду солідарності для відновлення України, зруйнованої військовими діями Російської Федерації. Його планують організувати на зразок COVID-фонду ЄС, який фінансує відновлення економік після пандемії у країнах-членах Євросоюзу.