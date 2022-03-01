Слідом за Україною! Молдова думає, чи вступати до ЄС

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Молдова веде переговори з Європейським Союзом, щоб визначити варіанти якнайшвидшого приєднання.

Про це заявив глава МЗС Молдови Ніку Попеску, повідомляє "Європейська правда".

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Обговорення з Молдовою

За словами міністра, війна в Україні "не змінила намірів країни приєднатися до ЄС".

"Ми обговорюємо, які найкращі наступні кроки. Є кілька варіантів. Ми матимемо кілька візитів високого рівня до Молдови з ЄС та країн-членів у наступні дні та тижні", – сказав Попеску.

Також він зазначив, що питання про вступ Молдови до ЄС порушуватиметься на переговорах з європейськими партнерами:

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"Ми працюємо разом з ЄС, щоб визначити, які наслідки, жорсткі та конкретні кроки, які приведуть Молдову ближче до Європейського Союзу".

Україна та ЄС

Президент України Володимир Зеленський на фоні вторгнення Росії повідомив, що Україна звернулася до Євросоюзу з проханням про невідкладне приєднання за спеціальною процедурою.

"Ми звертаємось до Євросоюзу про невідкладне приєднання України за новою спеціальною процедурою. Ми вдячні партнерам за те, що вони поряд із нами, але наша мрія – бути разом з усіма європейцями та, головне, бути на рівних" , – заявив він.

Нагадаємо, в Євросоюзі вже розпочали процедуру розгляду заявки на членство України в ЄС. Представник України при Європейському Союзі Всеволод Ченцов уточнив, що вже передав запит нашої країни, його зареєстрували та почали розглядати.

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