Облога Києва та психічне здоров'я Путіна. Що обговорили на секретному брифінгу у США

У США пройшов секретний брифінг з членами парламенту та адміністрацією, на якому обговорювали ситуацію навколо України та можливі сценарії розвитку бойових дій. Відомості, що потрапили до мережі після закінчення брифінгу, тривожні. Але не без гарних звісток.

Так, на брифінгу підтвердили, що Росія розраховувала закінчити окупацію України набагато раніше, але опір нашої країни порушив плани та знищив багато російської техніки. Що ще обговорили:

Можливість зберегти лінії постачання в Україну зберігається, але Росія спробує оточити та відрізати Київ від постачання у найближчі кілька тижнів. Бій за Київ буде довгим і кривавим, і українці стрімко готуються до вуличних боїв, пише у своєму твіттері присутній на брифінгу сенатор Кріс Мерфі.

