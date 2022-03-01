Облога Києва та психічне здоров'я Путіна. Що обговорили на секретному брифінгу у США

Також йшлося про терміни, коли великі українські міста можуть бути захоплені

У США пройшов секретний брифінг щодо України. Фото Reuters

У США пройшов секретний брифінг з членами парламенту та адміністрацією, на якому обговорювали ситуацію навколо України та можливі сценарії розвитку бойових дій. Відомості, що потрапили до мережі після закінчення брифінгу, тривожні. Але не без гарних звісток.

Так, на брифінгу підтвердили, що Росія розраховувала закінчити окупацію України набагато раніше, але опір нашої країни порушив плани та знищив багато російської техніки. Що ще обговорили:

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Облога Києва

Можливість зберегти лінії постачання в Україну зберігається, але Росія спробує оточити та відрізати Київ від постачання у найближчі кілька тижнів. Бій за Київ буде довгим і кривавим, і українці стрімко готуються до вуличних боїв, пише у своєму твіттері присутній на брифінгу сенатор Кріс Мерфі.

3/ Потужність до клопоту подібних ліній, що йдуть до України, залишаються насправді, але росіяни пробують до навколишнього середовища і cut off Kiev в найближчому півроку. The fight for Kiev буде довго і bloody і Українці є rapidly preparation for street to street combat. - Chris Murphy (@ChrisMurphyCT) March 1, 2022

Терміни падіння українських міст

За даними CNN, також обговорювалися можливі терміни, коли деякі українські міста можуть бути окуповані. Проте пресі не повідомляють ані назви цих міст, ані терміни, що обговорюються.

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"Оцінки, які дали офіційні особи щодо того, коли деякі міста можуть впасти, були "тривожними", – передає видання із посиланням на свої джерела.

Допомога США у дорозі

Багато американських чиновників кваплять колег із ухваленням офіційних документів, що допоможуть розблокувати допомогу Україні, яку стримують бюрократичні процедури.

"Наші органи національної безпеки не зможуть бути достатньо гнучкими, щоб підтримати Україну, якщо вони працюватимуть у рамках бюджету на 2020/21 рік", – зазначає сенатор Кріс Мерфі.

Санкції проти Путіна та його кишенькових олігархів

США та їхні союзники координують свої дії, щоб не лише заморозити активи Путіна та його союзників-олігархів, а й захопити ці активи. Ймовірно, це крок, який найближче оточення Путіна не розглядало та не побоювалося. Про це також повідомив сенатор Мерфі.

Путін ( не ) псих

Також під час брифінгу порушувалися питання щодо психічного здоров'я російського президента. Чіткої думки щодо цього в адміністрації США не надали, про це пише УНІАН.