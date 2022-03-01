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СЬОГОДНІ Світові новини США

Облога Києва та психічне здоров'я Путіна. Що обговорили на секретному брифінгу у США

Світлана Москаленко Світлана Москаленко Заступник Подієвого лідера Сьогодні
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1 березня, 06:28
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Також йшлося про терміни, коли великі українські міста можуть бути захоплені
У США пройшов секретний брифінг щодо України. Фото Reuters
У США пройшов секретний брифінг щодо України. Фото Reuters

У США пройшов секретний брифінг з членами парламенту та адміністрацією, на якому обговорювали ситуацію навколо України та можливі сценарії розвитку бойових дій. Відомості, що потрапили до мережі після закінчення брифінгу, тривожні. Але не без гарних звісток.

Так, на брифінгу підтвердили, що Росія розраховувала закінчити окупацію України набагато раніше, але опір нашої країни порушив плани та знищив багато російської техніки. Що ще обговорили:

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Облога Києва

Можливість зберегти лінії постачання в Україну зберігається, але Росія спробує оточити та відрізати Київ від постачання у найближчі кілька тижнів. Бій за Київ буде довгим і кривавим, і українці стрімко готуються до вуличних боїв, пише у своєму твіттері присутній на брифінгу сенатор Кріс Мерфі.

Терміни падіння українських міст

За даними CNN, також обговорювалися можливі терміни, коли деякі українські міста можуть бути окуповані. Проте пресі не повідомляють ані назви цих міст, ані терміни, що обговорюються.

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"Оцінки, які дали офіційні особи щодо того, коли деякі міста можуть впасти, були "тривожними", – передає видання із посиланням на свої джерела.

Допомога США у дорозі

Багато американських чиновників кваплять колег із ухваленням офіційних документів, що допоможуть розблокувати допомогу Україні, яку стримують бюрократичні процедури.

"Наші органи національної безпеки не зможуть бути достатньо гнучкими, щоб підтримати Україну, якщо вони працюватимуть у рамках бюджету на 2020/21 рік", – зазначає сенатор Кріс Мерфі.

Санкції проти Путіна та його кишенькових олігархів

США та їхні союзники координують свої дії, щоб не лише заморозити активи Путіна та його союзників-олігархів, а й захопити ці активи. Ймовірно, це крок, який найближче оточення Путіна не розглядало та не побоювалося. Про це також повідомив сенатор Мерфі.

Путін (не ) псих

Також під час брифінгу порушувалися питання щодо психічного здоров'я російського президента. Чіткої думки щодо цього в адміністрації США не надали, про це пише УНІАН.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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