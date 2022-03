Осада Киева и психическое здоровье Путина. Что обсудили на секретном брифинге в США

В США прошел секретный брифинг с членами парламента и администрацией, на котором обсуждали ситуацию вокруг Украины и возможные сценарии развития боевых действий. Сведения, которые попали в Сеть по окончанию брифинга, тревожные. Но не без хороших вестей.

Так, на брифинге подтвердили, что Россия рассчитывала закончить оккупацию Украины намного раньше, но сопротивление нашей страны нарушило планы и уничтожило много российской техники. Что еще обсудили:

Возможность сохранить линии снабжения в Украину сохраняется, но Россия попытается окружить и отрезать Киев от снабжения в ближайшие несколько недель. Бой за Киев будет долгим и кровавым, и украинцы стремительно готовятся к уличным боям, пишет в своем твиттере присутствовавший на брифинге сенатор Крис Мерфи.

3/ The ability to keep supply lines running to Ukraine remains alive, but Russia will try to encircle and cut off Kiev in the next several weeks. The fight for Kiev will be long and bloody and Ukrainians are rapidly preparing for street to street combat.