Вторгнення в Україну перетворило Росію на світового ізгоя. Що пишуть західні ЗМІ

Вторгнення в Україну, назване «спеціальною військовою операцією», перетворило Росію на ізгоя. Фото: колаж "Сьогодні"

Провідні світові ЗМІ продовжують висвітлювати події в Україні. Видання обговорюють візит до Києва спікера палати представників США Ненсі Пелосі, нафтове ембарго проти Росії та приєднання Індії до тиску на РФ.

Сайт "Сьогодні" пропонує огляд західних масмедіа.

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Індію можуть приєднати до G-7 для тиску на Росію

Інформагентство Bloomberg повідомляє, що Німеччина пропонує приєднати Індію до G-7, щоб посилити тиск на Росію. Канцлер Німеччини Олаф Шольц планує запросити прем'єр-міністра Індії Нарендра Моді як спеціального гостя на саміт G-7 наступного місяця в рамках зусиль створення більш широкого міжнародного союзу проти Росії.

Перша леді США зустрінеться з українськими біженцями

Американська газета The Washington Post пише, що дружина президента США Джілл Байден зустрінеться з українськими біженцями у День матері у Словаччині. Візит першої леді з 5 по 9 травня також включає зустрічі з членами уряду, співробітниками посольства США та працівниками гуманітарної допомоги, які допомагають навчати українських дітей-переселенців та підтримувати їх та їхні сім'ї під час кризи.

Німеччина підтримує нафтове ембарго проти Росії

Британська газета Financial Times інформує, що Німеччина підтримує поетапну заборону російської нафти. ЄС, ймовірно, ухвалить рішення про відмову від російської нафти до кінця року. Нафтового ембарго, зокрема, вимагають українські енергокомпанії – ДТЕК, "Нафтогаз" та "Укренерго". Для цього вони створили проєкт #StopBloodyEnergy.

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США допомагатимуть Україні до остаточної перемоги над Росією

Американське видання The Wall Street Journal з посиланням на заяву спікера палати представників Ненсі Пелосі повідомляє, що США допомагатимуть Україні до остаточної перемоги у війні проти Росії. Спікер Палати представників та група американських законодавців відвідали президента України – це стало другим офіційним візитом американських чиновників до Києва з моменту російського вторгнення.

Борги РФ з міжнародних облігацій становлять $40 мільярдів

Міжнародне агентство новин Reuters інформує, що Росія, ймовірно, уникла власного дефолту, оскільки оголосила, що здійснила кілька прострочених платежів у доларах за своїми облігаціями, змістивши фокус ринку на майбутні платежі. Борги Росії з міжнародних облігацій становлять 40 мільярдів доларів. Вторгнення в Україну, назване "спеціальною військовою операцією", перетворило Росію на ізгоя, зокрема на фінансових ринках, і заплутало її здатність виплачувати борги.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що за словами міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, тільки виведення всіх російських солдатів з України може стати передумовою зняття санкцій проти РФ.

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Також ми розповідали про те, як Росія намагається використати треті країни для обходу західних санкцій.