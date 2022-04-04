Вучич лідирує на виборах президента у Сербії

Ймовірно, Вучич піде на другий президентський термін/Фото: колаж: "Сьогодні"

Чинний президент Сербії Александр Вучич може перемогти на президентських виборах й піти на другий термін. Згідно з прогнозом соціологічних служб Ipsos і CeSID, він набере 59,8% голосів.

Про це повідомляє Reuters.

Реклама

Деталі

Як показують прогнози Ipsos і CeSID, в парламентських виборах Сербська прогресивна партія Вучича повинна посісти перше місце та набрати 43,6% голосів.

Опозиційний альянс "Єдність заради перемоги" відстає від них, набравши 12,9% голосів. Сербська прогресивна партія Вучича, швидше за все, не зможе отримати достатньо місць у парламенті з 250 осіб, щоб правити поодинці. Тому їй доведеться шукати партнерів по коаліції.

Соціалістична партія Сербії, давній союзник Сербської прогресивної партії, і ймовірний партнер по коаліції, займає третє місце з 11,6% голосів.

Реклама

За даними Державної виборчої комісії, явка за підрахунком 7,7% виборців склала 58,54%.

Варто зазначити, що Вучич балотувався на другий п'ятирічний термін, обіцяючи мир і стабільність, якраз в той момент, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти України. Захід чинив тиск на Сербію, змусивши її вибирати між традиційними зв'язками з Москвою і прагненням вступити в ЄС.

Про Александра Вучича

Александар Вучич — сербський політик, Президент Сербії з 31 травня 2017. До цього був прем'єр-міністром Сербії (2014–2017), першим віцепрем'єром (2012–2014), міністром оборони (2012–2013) та міністром інформації (1998–2000). Голова Сербської прогресивної партії.

Реклама

Двічі (у 2004 і 2008) невдало балотувався у мери Белграда. Після дострокових парламентських виборів у 2014 сформував коаліційний уряд.

Нагадаємо, Сербія відмовляється від угоди з Косово та перекидає туди війська.