Сербія відмовляється від угоди з Косово та перекидає туди війська

За діями сербів може стояти Російська Федерація

Сербія перекидає війська в Косово/Фото: колаж: "Сьогодні"

Сербія відмовляється від ключової угоди нормалізації відносин із Косово і перекидає туди свої війська.

Про це в Facebook пише народна депутатка від партії "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар.

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"Путін відкрив "скриньку Пандори" і хоче запалити світ. Це вже очевидно. Світ цілком в силах задушити цю гадюку, виступивши одним фронтом із українцями. Другим фронтом. Інакше російсько-українська війна перетвориться на європейську війну", – зазначила Сюмар.

Нардепка вважає, що за діями сербів стоїть Російська Федерація.

"Саме їхні союзники дозволяють собі знищувати світ, який так старанно пробували вибудувати після 1945-го. Агресорам треба давати по зубах, а не вдавати нейтралітет. Нейтралітет – це найкоротший шлях до пекла", – написала нардепка.

План зупинки війни

Польща, Словенія та Чехія підготували план із підтримки України, що складається з 10 пунктів.

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За словами прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, це допоможе зупинити війну Росії проти України і завдасть серйозного удару по путінському режиму.