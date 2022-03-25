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Сербія відмовляється від угоди з Косово та перекидає туди війська

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25 березня, 23:14
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За діями сербів може стояти Російська Федерація
Сербія перекидає війська в Косово/Фото: колаж: "Сьогодні"
Сербія перекидає війська в Косово/Фото: колаж: "Сьогодні"

Сербія відмовляється від ключової угоди нормалізації відносин із Косово і перекидає туди свої війська.

Про це в Facebook пише народна депутатка від партії "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар.

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Деталі

"Путін відкрив "скриньку Пандори" і хоче запалити світ. Це вже очевидно. Світ цілком в силах задушити цю гадюку, виступивши одним фронтом із українцями. Другим фронтом. Інакше російсько-українська війна перетвориться на європейську війну", – зазначила Сюмар.

Нардепка вважає, що за діями сербів стоїть Російська Федерація.

"Саме їхні союзники дозволяють собі знищувати світ, який так старанно пробували вибудувати після 1945-го. Агресорам треба давати по зубах, а не вдавати нейтралітет. Нейтралітет – це найкоротший шлях до пекла", – написала нардепка.

План зупинки війни

Польща, Словенія та Чехія підготували план із підтримки України, що складається з 10 пунктів.

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За словами прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, це допоможе зупинити війну Росії проти України і завдасть серйозного удару по путінському режиму.

План включає:

  • відключення всіх російських банків від SWIFT;
  • єдину політику притулку для російських солдатів, які відмовляються служити злочинному режиму у Москві;
  • повна зупинка російської пропаганди у Європі;
  • повне блокування російських кораблів у портах;
  • блокада автомобільного транспорту в Росію та з Росії;
  • санкції щодо олігархів та всього бізнес-середовища РФ;
  • призупинити видачу віз усім громадянам Росії, які хочуть в'їхати до ЄС;
  • санкції проти всіх членів путінської партії "Єдина Росія";
  • повна заборона на експорт у Росію технологій, які можуть бути використані у військових цілях;
  • виключення Росії з усіх міжнародних організацій.

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Літаки Літаки
115
3
Гелікоптери Гелікоптери
125
4
Танки Танки
561
5
ББМ ББМ
1625
6
Артилерія Артилерія
291
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Засоби ППО Засоби ППО
49
8
РСЗВ РСЗВ
90
9
Цистерни ГММ Цистерни ГММ
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