Сербия отказывается от соглашения с Косово и перебрасывает туда войска

Сербия отказывается от ключевого соглашения нормализации отношений с Косово и перебрасывает туда свои войска.
Об этом в Facebook пишет народный депутат от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар.
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"Путин открыл "ящик Пандоры" и хочет зажечь мир. Это уже очевидно. Мир вполне в силах задушить эту гадюку, выступив одним фронтом с украинцами. Вторым фронтом. Иначе российско-украинская война превратится в европейскую войну", — отметила Сюмар.
Нардеп считает, что за действиями сербов стоит Российская Федерация.
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"Именно их союзники позволяют себе уничтожать мир, который так старательно пробовали выстроить после 1945. Агрессорам нужно давать по зубам, а не притворяться нейтралитетом. Нейтралитет — это кратчайший путь в ад", — написала нардеп.
План остановки войны
Польша, Словения и Чехия подготовили план по поддержке Украины, состоящий из 10 пунктов.
По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, это поможет остановить войну России против Украины и нанесет серьезный удар по путинскому режиму.
План включает в себя:
- отключение всех российских банков от SWIFT;
- единую политику убежища для российских солдат, которые отказываются служить преступному режиму в Москве.
- полная остановка российской пропаганды в Европе;
- полная блокировка российских кораблей в портах;
- блокада автомобильного транспорта в Россию и из России;
- санкции не только в отношении олигархов, но и в отношении всей бизнес-среды РФ;
- приостановить выдачу виз всем гражданам России, которые хотят въехать в ЕС;
- санкции против всех членов путинской партии "Единая Россия";
- полный запрет на экспорт в Россию технологий, которые могут быть использованы в военных целях;
- исключение России из всех международных организаций.