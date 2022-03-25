Сербия отказывается от соглашения с Косово и перебрасывает туда войска

За действиями сербов может стоять Российская Федерация

Сербия перебрасывает войска в Косово/Фото: коллаж: "Сегодня"

Сербия отказывается от ключевого соглашения нормализации отношений с Косово и перебрасывает туда свои войска.

Об этом в Facebook пишет народный депутат от партии "Европейская солидарность" Виктория Сюмар.

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"Путин открыл "ящик Пандоры" и хочет зажечь мир. Это уже очевидно. Мир вполне в силах задушить эту гадюку, выступив одним фронтом с украинцами. Вторым фронтом. Иначе российско-украинская война превратится в европейскую войну", — отметила Сюмар.

Нардеп считает, что за действиями сербов стоит Российская Федерация.

"Именно их союзники позволяют себе уничтожать мир, который так старательно пробовали выстроить после 1945. Агрессорам нужно давать по зубам, а не притворяться нейтралитетом. Нейтралитет — это кратчайший путь в ад", — написала нардеп.

План остановки войны

Польша, Словения и Чехия подготовили план по поддержке Украины, состоящий из 10 пунктов.

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По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, это поможет остановить войну России против Украины и нанесет серьезный удар по путинскому режиму.