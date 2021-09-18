Вибори в Держдуму РФ – жителям ОРДЛО масово роздають російські паспорти

Напередодні виборів до Держдуми РФ масово роздає паспорти в ОРДЛО. Колаж: "Сьогодні"

У Ростовській області деяким виборцям, які приїхали голосувати з самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", видали російські паспорти прямо перед дільницею.

Про це повідомляє "Дождь".

Як повідомили кореспонденту "Дождя", 18 вересня тільки з Донецька виїхало шість автобусів з виборцями. У кожному з них приблизно по 50 людей. На одному з автобусів написано "Наш вибір – Росія!".

Один з виборців розповів "Дождю", що отримав паспорт після приїзду в Матвєєво-Курганне сільське поселення. Чоловік нібито сказав, що дуже радий, що у нього є можливість проголосувати на російських виборах.

Своєю чергою "Кавказский узел" повідомив, що 17 вересня російські паспорти отримали відразу близько 400 жителів самопроголошених республік Донбасу. Відразу після цього їх на автобусах повезли на виборчі дільниці в Ростовській області.

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У Путіна заявили, що вибори на Донбасі – це "експеримент приєднання території до Росії"

Раніше ми повідомляли, що Росія продовжує масову паспортизацію жителів тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей, щоб збільшити явку на виборах в Держдуму. Один з депутатів путінської партії "Єдина Росія" Дмитро Саблін заявив, що проведення голосування на Донбасі – це "експеримент приєднання українських земель до Росії".

За його словами, вже на наступних виборах на тимчасово окупованих Росією територіях Донецької та Луганської областей хочуть зробити російські одномандатні мажоритарні округи.

Паспортизація Донбасу

У лютому 2017 року Путін підписав указ про визнання Росією "паспортів" так званих "ДНР" і "ЛНР". Українська влада назвала це доказом окупації Донбасу Росією, а тодішній Генсек ОБСЄ Ломберто Заньєр заявив, що це рішення перешкодить перемир'ю.

У Росії станом на середину літа-2021 заявляли, що жителям окупованих територій Донбасу роздали вже понад 600 тисяч російських паспортів. Причому часто окупанти нав'язують примусове отримання документа.

Офіційний Київ не раз заявляв, що ці видані в "Л/ДНР" російські документи не будуть визнані в Україні, а Москва це робить для можливості голосування українців на російських виборах.

Нагадаємо, що жителям "ДНР" дарують нікчемні набори за голос на виборах РФ – фото.

Також нагадаємо, що МЗС України вже висловило обурення тим, що Росія примусово залучає українців в окупації до участі в голосуванні.