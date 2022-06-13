Ядерний арсенал збільшиться у світі вперше з холодної війни – SIPRI

Загроза застосування ядерної зброї є найбільшою за останні десятиліття. / Фото: Колаж: Сьогодні

Стокгольмський міжнародний інститут дослідження проблем миру (SIPRI) у своїй новій доповіді повідомив, що глобальний ядерний арсенал збільшиться вперше з часів холодної війни.

Про це пишуть Reuters і Deutsche Welle.

Реклама

Тривожна ситуація

Як зазначається, ризик застосування ядерної зброї є найбільшим за останні десятиліття. Водночас вторгнення Росії в Україну та підтримка Києва Заходом посилили напруженість між дев'ятьма ядерними державами світу.

Хоча кількість ядерної зброї трохи скоротилася в період із січня 2021 року по січень 2022 року, в SIPRI заявили, що якщо ядерні держави не зроблять негайних дій, глобальні запаси боєголовок незабаром можуть почати зростати вперше за десятиліття.

"Усі держави, які мають ядерну зброю (Росія, США, Китай, Франція, Великобританія, Пакистан, Індія, Ізраїль та Північна Корея – ред.), нарощують або модернізують свої арсенали. Більшість із них посилює ядерну риторику і роль ядерної зброї у своїх військових стратегіях", – повідомив директор програми SIPRI зі зброї масового знищення Вілфред Ван.

У Росії найбільший у світі ядерний арсенал, що складається з 5977 боєголовок, що приблизно на 550 більше, ніж у США. Дві країни володіють більш ніж 90% світових боєголовок, хоча SIPRI заявила, що Китай перебуває у "процесі розширення", маючи приблизно 300 нових ракетних шахт.

Реклама

SIPRI заявила, що глобальна кількість ядерних боєголовок скоротилася до 12 705 у січні 2022 року з 13 080 у січні 2021 року. Приблизно 3732 боєголовки були розгорнуті з ракетами та літаками, а близько 2000 – майже всі, що належать Росії або США, – перебували в стані високої готовності.

"Відносини між великими державами світу ще більше погіршилися в той час, коли людство і планета стикаються з цілою низкою глибоких і нагальних спільних проблем, які можна розв'язати лише шляхом міжнародного співробітництва", – заявив голова правління SIPRI та колишній прем'єр-міністр Швеції Стефан Лофвен.

У доповіді також зазначається, як пише Deutsche Welle, що в найближче десятиліття світ чекає на новий виток гонки ядерних озброєнь.

"Є чіткі ознаки того, що зменшення ядерних арсеналів, що мало місце після закінчення холодної війни, завершилося", – сказав провідний експерт SIPRI з ядерної зброї Ганс Крістенсен.

Водночас експерти зі Стокгольмського інституту застерігають, що серед фахівців немає єдності щодо того, що відносити до тактичних ядерних озброєнь. У цілому нині російські нестратегічні ядерні сили, на їхню думку, мають на меті нівелювати слабкість конвенційної частини озброєнь армії РФ – і вирівняти ядерний паритет РФ зі США.

Реклама

Інфографіка DW.

Інші країни

Про розширення ядерного арсеналу повідомила Велика Британія. Раніше Лондон критикував Росію та Китай за небажання публікувати повну статистику про їхні ядерні програми, проте DW пише, що тепер Великобританія сама заявила, що засекретить дані про власні атомні озброєння.

Франція минулого року оголосила про старт розробки підводних човнів нового, третього покоління з ядерною зброєю на борту. Різні програми модернізації реалізують також Індія, Пакистан та Ізраїль – причому ізраїльська сторона офіційно не підтверджує, але й не спростовує наявність у себе ядерної зброї.

Як зазначається, Північна Корея за минулий рік ставила ядерне озброєння до центру власної доктрини національної безпеки. За останні 12 місяців країна не проводила ядерних випробувань, однак у SIPRI оцінюють ядерний потенціал країни приблизно у 20 боєголовок.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія відкрито загрожує завдати удару та перетворити столицю Європи на ядерний попіл. Це відбувається, за його словами, тому, що в Кремлі є почуття безкарності – особливо після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Також президент США Джо Байден розповів, що буде в разі застосування Росією ядерної зброї.