Якутськ огорнув дим від лісових пожеж – аеропорт призупинив польоти (відео)

Крім Якутська дим від пожеж накрив ще 50 населених пунктів / Фото: колаж "Сьогодні"
В Якутії (Росія) масштабні лісові пожежі, які знищують все на своєму шляху. Густий дим огорнув Якутськ і навколишні населених пункти.
Про це повідомляє ТАСС.
В аеропорту Якутська затримуються рейси через погану видимість, а на річці Лена призупиняли навігацію.
"Аеропорт не може приймати і відправляти рейси до поліпшення метеоумов", – повідомили в аеропорту "Якутськ".
Крім Якутська дим від пожеж накрив ще 50 населених пунктів республіки Якутія. А загальна площа пожеж в Якутії зараз становить понад мільйон гектарів.
Згідно з даними IQAir, забруднення повітря в Якутську в 139 разів перевищило рекомендовані ВООЗ параметри.
Відзначимо, що пожежі в Якутії почалися на тлі сухої та спекотної погоди на початку липня. У регіоні оголошено режим НС.
Раніше ми повідомляли, що потужний вибух прогримів у порту Дубая (ОАЕ) ввечері в середу 7 липня. За попередньою інформацією, вибух стався на судні, що стоїть на якорі біля порту Джебель-Алі.
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