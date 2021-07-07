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У порту Дубаї прогримів потужний вибух і почалася пожежа (фото, відео)

7 липня 2021 23:51

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Влада Дубаї стверджує, що все під контролем і ніхто не постраждав і не загинув

Вибух у порту Джебель-Алі / колаж "Сьогодні"

Вибух у порту Джебель-Алі / колаж "Сьогодні"

Потужний вибух прогримів у порту Дубаї (ОАЕ) ввечері в середу, 7 липня. За попередньою інформацією, вибух стався на судні, що стоїть на якорі біля порту Джебель-Алі.

Про це з посиланням на місцеву владу повідомляє Reuters.

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За останніми даними, вибух і пожежа, яка почалася після нього, сталися на контейнеровозі, що стоїть на якорі в порту Джебель-Алі. Водночас деякі ЗМІ повідомляють, що горить нафтовий танкер.

Кореспондент агентства повідомив, що в порт прибули дві пожежні машини і машини швидкої допомоги.

Пожежа в порту Дубаї / twitter.com/TheInsiderPaper
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Пожежа в порту Дубаї / twitter.com/TheInsiderPaper

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Влада Дубаї вже заявила, що пожежу взято під контроль і в результаті вибуху та пожежі ніхто не постраждав і не загинув.

Компанія DP World, яка володіє портом Джебель-Алі, відмовилася від коментарів.

У Мережі також з'явилося відео з жахливими наслідками вибуху в Дубаї:

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Нагадаємо, 6 липня в Ірані в результаті вибуху на нафтопроводі "Чешмех-йе Хош" за 52 км на південь від міста Дехлоран у західній провінції Ілам загинули щонайменше три людини, чотири постраждали.

Ми також писали, що біля берегів Сирії навесні через ракетний обстріл спалахнула пожежа на іранському нафтовому танкері, що стояв біля портового міста Баніяс, у результаті загинуло щонайменше троє людей.

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