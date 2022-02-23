Японія оголосила про запровадження санкцій проти Росії через ситуацію навколо України

Проти РФ продовжують вводити санкції/Фото: колаж: "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда оголосив про запровадження санкцій проти Російської Федерації через ситуацію навколо України.

Про це пишуть ЗМІ окупантів.

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За словами прем'єр-міністра Японії, санкції проти РФ передбачають заборону на експорт із так званих "ЛДНР", а також заморожування активів офіційних осіб. Обмеження також стосуються суверенного боргу та передбачають заборону на випуск нових облігацій у Японії.

Крім того, Японія призупиняє видачу віз представникам псевдореспублік у рамках санкцій проти РФ. У разі ескалації ситуації довкола України країна розгляне додаткові обмежувальні заходи проти Росії. Японія закликає РФ повернутись до дипломатичного врегулювання ситуації навколо України.

Санкції ЄС

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель повідомив, що під санкціями ЄС за визнання сепаратистських формувань на українському Донбасі опиняться 351 депутат Держдуми та ще 27 фізосіб та юросіб. Санкції ЄС щодо Росії включають обмеження доступу до європейського фінансового ринку та сервісів. Брюссель заборонив своєму бізнесу підтримувати будь-які стосунки з "ЛДНР".

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