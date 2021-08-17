Південь Росії "поплив". Пляжі закрито, людей евакуюють (відео)

У Росії затопило кілька регіонів / колаж "Сьогодні"
У Росії затопило південний регіон, пляжі Сочі, Анапи і Туапсе, закриті, введено режим надзвичайної ситуації. Багато населених пунктів опинилися відрізаними від світу – туди рятувальники можуть дістатися тільки на човнах.
Про це повідомляють новини "Сьогодні".
У деяких постраждалих районах вже дві доби немає світла.
Причиною стихійного лиха є сильний циклон, який на вихідних прийшов на узбережжя Краснодарського краю.
При цьому прогнози метеорологів невтішні – дощі поки не припиняться. Тому жителів Новоросійська і Кримська почали евакуювати.
Водночас, як повідомляє "Крим. Реалії", на Кубані через сильні грози, які практично не припиняються з четверга, затопило 1770 будинків, потонули десятки машин.
Чотиримісячна норма опадів випала за кілька годин і в Геленджику (Краснодарський край РФ). Влада попросила жителів підготуватися до евакуації, відключити у будинках газ, електрику та воду і вийти на найближчу височину. Центр міста знеструмлений.
Місцеві жителі побоюються, що через повінь прорве дамбу.
Надзвичайна ситуація федерального масштабу через повені, викликані дощами, оголошена також у чотирьох регіонах Далекого Сходу – в Амурській області, Єврейській автономній області, Забайкальському і Хабаровському краях.
Нагадаємо, у серпні природа ніби збожеволіла, у декількох країнах спочатку вирували лісові пожежі, а потім пройшли дощі і почалися повені:
- У Туреччині, де ще недавно боролися з лісовими пожежами , в причорноморських провінціях почалися повені і селі, там зафіксовано вже 40 смертей.
- Ми також писали, що 13 серпня в окупованому Криму в Керчі після потужної зливи почався потоп – городяни насилу пересувалися вулицями, на маршрути не вийшли трамваї і тролейбуси.
- А на початку серпня сильні дощі та зливи затопили курортну Кирилівку (Запорізька область) – вода стояла навіть у будинках.