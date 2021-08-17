Південь Росії "поплив". Пляжі закрито, людей евакуюють (відео)

У Росії затопило кілька регіонів / колаж "Сьогодні"

У Росії затопило південний регіон, пляжі Сочі, Анапи і Туапсе, закриті, введено режим надзвичайної ситуації. Багато населених пунктів опинилися відрізаними від світу – туди рятувальники можуть дістатися тільки на човнах.

Про це повідомляють новини "Сьогодні".

У деяких постраждалих районах вже дві доби немає світла.

Причиною стихійного лиха є сильний циклон, який на вихідних прийшов на узбережжя Краснодарського краю.

При цьому прогнози метеорологів невтішні – дощі поки не припиняться. Тому жителів Новоросійська і Кримська почали евакуювати.

Водночас, як повідомляє "Крим. Реалії", на Кубані через сильні грози, які практично не припиняються з четверга, затопило 1770 будинків, потонули десятки машин.

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До деяких населених пунктів Кубані можно дістатися тільки на човні / twitter.com

Чотиримісячна норма опадів випала за кілька годин і в Геленджику (Краснодарський край РФ). Влада попросила жителів підготуватися до евакуації, відключити у будинках газ, електрику та воду і вийти на найближчу височину. Центр міста знеструмлений.

Місцеві жителі побоюються, що через повінь прорве дамбу.

Надзвичайна ситуація федерального масштабу через повені, викликані дощами, оголошена також у чотирьох регіонах Далекого Сходу – в Амурській області, Єврейській автономній області, Забайкальському і Хабаровському краях.

Нагадаємо, у серпні природа ніби збожеволіла, у декількох країнах спочатку вирували лісові пожежі, а потім пройшли дощі і почалися повені: