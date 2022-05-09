Жданов розкрив план Росії щодо захоплення Молдови

У Молдові війська Росії вже збудували систему блокпостів. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Молдові російські окупанти вже побудували систему блокпостів. Водночас війська Росії чекають на підкріплення з боку моря.

Про це військовий експерт Олег Жданов сказав телеведучому Володимиру Полуєву на YouTube-каналі "Україна24".

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Право сервітуту

"Без цього (підкріплення – ред.) все, що вони можуть – тільки розгойдувати ситуацію в самій Молдові, – або терористичними актами, або демонстраційними діями", – зазначив він.

За словами експерта, в найширшому місці територія Придністров'я становить 34 км. ЗСУ за дальністю стрілянини можуть покривати всю територію Придністров'я:

"Тому без підкріплення ворог не зможе пробитися або завдати нам військової шкоди. З політичного погляду я б на місці російського Генштабу захоплював Молдову".

Жданов переконаний, що якщо підкріпленню вдається прорватися в цей регіон, то політичне захоплення Молдови, її примус до капітуляції та договір із Росією – логічний сценарій. Тоді Росія може вимагати право сервітуту.

"Є таке в міжнародному праві визначення: коли країна перебуває в анклаві, суміжні держави повинні надати коридор для зв'язку з цією країною. Це схоже на ситуацію в Азербайджані або з територією Карабаха, з Вірменією. У них двосторонні коридори. Найімовірніше, саме такий варіант РФ планує провернути в Україні", – розповів експерт.

Також Жданов підкреслив, що поки ЗСУ утримують контроль над островом Зміїний, Росії це не вдасться.

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Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські окупанти у Придністровському регіоні Республіки Молдова перебувають у бойовій готовності. Вороги можуть напасти будь-якої миті.

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