Наречений жорстоко вдарив наречену на весіллі. Відео штурмує мережу

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У мережі активно розповсюджується відео, на якому наречений на очах у гостей вдарив свою наречену на весіллі. Імовірно, річ відбувається в Узбекистані. Причиною стало те, що наречена, а не наречений, виграла у черговому конкурсі.

Судячи з опублікованого ролика, дівчина виграла у нареченого у конкурсі від тамади. На кадрах видно, як наречена піднімає руку та їй аплодують. Після цього чоловік сильно б'є по голові. Якийсь час наречена шокована стоїть на місці, тримаючись за лоба, потім дві жінки допомагають їй спуститися зі сцени.

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Коли саме стався інцидент і що сталося далі, невідомо.

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