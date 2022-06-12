"Ти – Адольф II". Росіяни відповіли Путіну на його брехливо-пафосну промову

Російського президента поставили на місце

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У селищі Сіверський під Петербургом з'явився плакат із відповіддю президенту РФ Володимиру Путіну, який раніше порівняв себе з царем Петром I. На плакаті написано: Ти – не Петро I. Ти – Адольф II". Фото опублікував російський блогер Рустем Адагамов.

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Текст плаката надсилає до заяви Володимира Путіна на виставці "Петро I. Народження імперії". Російський диктатор заявив, що як Петро I "повертав" Російської імперії землі, так і він сам зараз робить те саме.

" Здається, воював (Петро І – Ред.) зі Швецією, щось відкидав... Нічого не відкидав. Він повертав... Те саме й у західному напрямку, це стосується... його там перших походів. Чого боялися? Повертав, їх зміцнював. Ось що робив. На нашу частку теж випало повертати та зміцнювати. Якщо ми будемо виходити з того, що ці базові цінності становлять основу нашого існування, ми, безумовно, досягли успіху у вирішенні завдань, які перед нами стоять …", – сказав глава Кремля.

У ГУР назвали мету Кремля

Росія не відмовилася від плану повного захоплення України. Зараз Кремль має план на 120 днів війни, який коригуватиметься залежно від успіхів окупантів.

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На цьому наголосив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скибіцький, якого цитує пресслужба ГУР МОУ.

Скибицький розповів, що у зв'язку з військовими невдачами окупаційних військ генеральному штабу РФ доводиться кожні 30 днів коригувати плани вторгнення та зосереджувати всі зусилля лише на певних напрямках.

За даними ГУР МОУ, Росія ще має достатній потенціал для ведення тривалої війни проти України.