Жириновський потрапив до реанімації: ситуація критична – ЗМІ

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Лідера ЛДПР Володимира Жириновського, якого нещодавно було госпіталізовано, підключили до апарату ШВЛ.

Про це повідомив РБК, посилаючись на джерело у партії.

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"Гарантій не дають"

За інформацією іншого джерела, стан політика є критичним.

"Жодних гарантій ніхто не дає. Усе ускладнюють супутні хвороби", – розповів він.

Що сталося

9 лютого у Москві госпіталізували лідера ЛДПР Володимира Жириновського із двосторонньою пневмонією, яка розвинулася на тлі коронавірусної інфекції.

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За інформацією Telegram-каналу Mash, у нього середньотяжкий ступінь ураження легенів (КТ-3) – 50-75%.

Вакцинація Жириновського

Наприкінці минулого року Володимир Жириновський зробив восьме щеплення від коронавірусу. За словами політика, завдяки тому, що він вакцинувався, на той момент не захворів на COVID-19. Жириновський зазначив, що "вакцинуватися потрібно кожні чотири місяці".

Також політик пропонував розстрілювати тих, хто поширює чутки та фейки про коронавірусну епідемію.

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"Треба показово розстріляти одного в Калінінграді, одного в Москві, одного на Сахаліні" , – сказав Жириновський.

Нагадаємо, Володимир Жириновський запевняв, що США як державі залишилося існувати 15-20 років. Також політик ділився дивною історією з дитинства.

Жириновський відомий численними витівками у політиці, зокрема, заявами щодо України.

Наприклад, політик пропонував почати військову операцію проти України та Заходу у ніч із 31 грудня на 1 січня. Він додав, що не обов'язково бомбардувати всіх, але "зробити це потрібно вибірково". Напередодні Жириновський пропонував приєднати Україну до Росії, стверджуючи, що російській владі було б "нескладно обговорити такий варіант із США".

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