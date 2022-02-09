Жириновский попал в реанимацию: ситуация критическая – СМИ

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Лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который недавно был госпитализирован, подключили к аппарату ИВЛ.

Об этом сообщил РБК, ссылаясь на источник в партии.

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"Гарантий не дают"

По информации другого источника, состояние политика критическое.

"Никаких гарантий никто не дает. Все осложняют сопутствующие болезни", – рассказал он.

Фото: facebook.com/partyLDPR

Что произошло

9 февраля в Москве госпитализировали лидера ЛДПР Владимира Жириновского с двухсторонней пневмонией, которая развилась на фоне коронавирусной инфекции.

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По информации Telegram-канала Mash, у него среднетяжелая степень поражения легких (КТ-3) – 50-75%.

Вакцинация Жириновского

В конце прошлого года Владимир Жириновский сделал восьмую прививку от коронавируса. По словам политика, благодаря тому, что он вакцинировался, на тот момент не заболел COVID-19. Жириновский отметил, что "вакцинироваться нужно каждые четыре месяца".

Также политик предлагал расстреливать тех, кто распространяет слухи и фейки о коронавирусной эпидемии.

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"Надо показательно расстрелять одного в Калининграде, одного в Москве, одного на Сахалине", – сказал Жириновский.

Напомним, Владимир Жириновский уверял, что США как государству осталось существовать 15-20 лет. Также политик делился странной историей из детства.

Жириновский известен многочисленными выходками в политике, В частности, заявлениями в отношении Украины.

Например, политик предлагал начать военную операцию против Украины и Запада в ночь с 31 декабря на 1 января. Он добавил, что не обязательно бомбить всех, но "сделать это нужно выборочно". Накануне Жириновский предлагал присоединить Украину к России, утверждая, что российским властям было бы "несложно обговорить такой вариант с США".

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