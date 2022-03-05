Жителі США підтримують закриття неба над Україною та закликають не купувати російську нафту та газ

США підтримують Україну/Фото: колаж: "Сьогодні"

Жителі Сполучених Штатів Америки підтримують закриття неба над Україною. Крім того, закликають США припинити купувати російську нафту та газ.

Про це повідомляє Reuters.

Реклама

Деталі

Більшість американців вважають, що Сполучені Штати Америки повинні припинити купувати російську нафту і газ, а також співпрацювати з НАТО над створенням "зон, заборонених для польотів" для захисту України від російських авіаударів.

Опитування американців, проведене в четвер і п’ятницю, свідчить про те, що обурення США зростає з приводу вторгнення Росії в Україну. Війська РФ все частіше обстрілюють мирне населення. Більшість опитаних виступили проти введення в Україну військ США або нанесення авіаударів по країні-агресорці.

Опитування показало, що близько 74% американців, включаючи значну більшість республіканців і демократів, заявили, що Сполучені Штати та їхні союзники по Організації Північноатлантичного договору повинні запровадити в Україні зону, заборонену для польотів.

Реклама

Так само двопартійні 80% американців заявили, що Сполучені Штати повинні припинити купувати російську нафту. Ба більше, 81% американців вважають, що Вашингтон повинен ввести додаткові санкції проти Росії.

Близько 77% респондентів заявили, що США мають конфіскувати активи російських олігархів, пов’язаних з президентом Росії Володимиром Путіним. Більшість респондентів в опитуванні Reuters/Ipsos — 72% — заявили, що США повинні надати Україні зброю.

Втрати окупантів

У період з 24 лютого до 4 березня українські захисники знищили:

Реклама