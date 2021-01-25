85-річна іспанка повернулася додому після "смерті" від коронавірусу

Літня іспанка прийшла додому через 10 днів після того, як рідним повідомили про її смерть через наслідки COVID-19.

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Про це пише The Local.

На початку січня 85-річна Рогеліо Бланко, яка проживала в будинку для престарілих, потрапила до центру для лікування після зараження коронавірусом. А 13 січня сім'ї жінки повідомили про її смерть.

Похорон провели наступного дня, однак через карантинні обмеження ні чоловік покійної, ні інші рідні не змогли там бути присутніми.

Яке ж було їхнє здивування, коли через кілька днів після поховання Рогеліо повернулася до будинку для людей похилого віку.

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"Я не міг у це повірити. Я оплакував смерть своєї дружини", – сказав її чоловік.

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Як виявилося, сім'ї помилково повідомили про смерть жінки – співробітники будинку для людей похилого віку переплутали її документи з іншою пацієнткою, яка лікувалася від COVID-19 в тій же палаті.

Але в той час як сім'я Рогеліо святкує "воскресіння" своєї родички, рідні справжньої жертви коронавірусу переживають трагедію.

"Вони сказали мені, що вона одужала. Але коли я поїхав до будинку для людей похилого віку, щоб відвідати її, я виявив, що насправді вона померла десять днів тому і була похована під іншим ім'ям", – сказав брат померлої 90-річної Консепсьон Аріас.

Як повідомлялося раніше, Іспанія створить реєстр людей, які відмовляються робити щеплення від коронавірусу. Ці дані будуть передані іншим країнам – членам Євросоюзу. Список не буде доступний для громадськості і роботодавців.

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