Він вступив до ХДС у 18 років.

У Німеччині обрали Арміна Лашета новим головою Християнсько-демократичного союзу. Він очолює найпотужніший в економічному плані та найнаселеніший регіон Північний Рейн-Вестфалія. Політик ніяк не пов'язаний з бізнесом і все політичне життя провів у законодавчих органах різного рівня.

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Як розвивалася кар'єра Лашета

59-річний Лашет – уродженець і багаторічний мешканець Ахена, місто розташоване поруч з кордоном Бельгії і Нідерландів.

Він вступив до ХДС у 18 років. Лашет був одночасно юристом і журналістом.

На початку кар'єри працював боннським кореспондентом новинної редакції баварського телебачення Bayerischen Fernsehens. А 1987-го Лашет здав перший державний юридичний іспит.

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Чотири роки по тому він став головним редактором газети KirchenZeitung Aachen. З 1995 по 1999 рр. керував видавництвом Einhard-Verlag, раніше ним керував його тесть Генріх Малангре.

У 1988-1993 рр. працював науковим радником президента Бундестагу Ріти Зюссмут. Потім чотири роки був депутатом Бундестагу від першого округу Ахена і ще шість років поспіль – депутатом Європарламенту.

З 2005 по 2010 рр. – міністр поколінь, сім'ї, жінок і інтеграції землі Північний Рейн-Вестфалія. 2008-го Лашет увійшов до національного правління (центрального комітету) ХДС.

В травнем 2017-го ХДС здобув історичну перемогу на земельних виборах у Північному Рейні-Вестафіліі, отримавши 34,5% голосів. 27 червня 2017 р. Лашет вступив на посаду земельного канцлера.

Паралельно розвивалася і його кар'єра по партійній лінії – з грудня 2012 року він заступник голови ХДС. Як член кабінету міністрів він був відомий своїми ліберальними поглядами і хорошими відносинами з іммігрантським співтовариством, за що отримав прізвисько "Турецький Армін".

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Odd Andersen/Pool via REUTERS / Фото: Reuters

Політична позиція

Лашет вважає, що президент Єврокомісії має обиратися безпосередньо європейськими виборцями.

Він прагне зміцнити ЄС в питаннях енергетичної політики, боротьбі з організованою злочинністю і тероризмом.

А під час європейської боргової кризи Лашет закликав до "відкритого обговорення" широкого вирішення боргової кризи, частиною якого можуть бути єврооблігації. Крім того, 2011 року він підписав відкритий лист Джорджа Сороса про єдину валюту.

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Він стверджував, що вихід Греції з єврозони може викликати небажані потрясіння в південній Європі.

"(Вихід – "Сьогодні") може призвести до нестабільності в державі-члені НАТО. Росія готова з мільярдами, щоб допомогти Греції в такому сценарії", – сказав він тоді.

У нього хороші стосунки з президентом Еммануелем Макроном. Лише 2020 року вони тричі зустрічалися, зокрема, він був на святкування Дня взяття Бастилії. А пізніше на честь особливих гостей Макрон запросив Лашета вдо Єлисейських садів.

У соціальній політиці Лашет затятий захисник ліберальної міграційної політики канцлера Меркель під час європейської міграційної кризи 2015 року.

2016 року Лашет назвав пропозиції про так звану заборону паранджі "фальшивою дискусією" і відволіканням від насущніших проблем. Але пізніше його партія прийняла цю політику як ключове питання.

Напередодні парламентських виборів в червні 2017 року Лашет висловив свою незгоду з введенням в Німеччині одностатевих шлюбів.

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Odd Andersen/Pool via REUTERS / Фото: Reuters

Ставлення до Росії

Після анексії Криму Армін Лашет заявляв про "антипутінський популізм" в Німеччині. А після отруєння Сергія і Юлії Скрипаль в англійському Солсбері він єдиний з ХДС критикував позицію Великобританії, заявляючи про недостатньо доказів провини Росії в те, що трапилося. Незабаром, в інтерв'ю газеті Zeit, він застеріг від "демонізації Росії".

"У нас панує клімат, в якому будь-кого, хто виступає з відмінною від загальноприйнятої по відношенню до Росії точкою зору, оголошують купленим "Газпромом" або прихильником Володимира Путіна", - заявив він.

Він виступає за діалог з Росією. На його думку, навіть за часів СРСР Німеччина активніше намагалася вибудувати діалог з Москвою.

Влітку 2019 року він зустрівся в Санкт-Петербурзі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим. Там він виступив на форумі з беззастережною підтримкою будівництва газопроводу "Північний потік-2". В емоційному вступному слові на цю подію Лашет подякував Росії за примирення з Німеччиною після Другої світової війни, за її роль під час возз'єднання Німеччини і прямо підтримав проект трубопроводу "Північний потік-2".

Промова Лашета на з'їзді ХДС

Виступаючи перед делегатами з'їзду консерваторів, він заявив, що Німеччина повинна захищатися від правого екстремізму та проявів ненависті в суспільстві.

Лашет згадав штурм Капітолію США, коли протестувальники увірвалися до будівлі Конгресу і влаштували погроми.

"Багато хто думає, що у нас таке статися не може, але і тут ми бачили імперські прапори на ступенях Бундестагу", – сказав він.

Він мав на увазі минулорічні події в Берліні в ході протестів проти коронавірусних обмежень, коли маніфестанти, серед яких були праві, перелізли через огорожу перед будівлею парламенту і забралися на сходи.

"Ми не дозволимо правим терористам і роздмухувачам зламати нашу країну", – сказав Лашет.

Odd Andersen/Pool via REUTERS / Фото: Reuters

Скандальні висловлювання політика

2001 року він як депутат Європарламенту відвідав Близький Схід. Після цього політик розпалив полеміку стосовно фінансування ЄС антисемітських підручників, які використовуються в палестинських школах, порівнявши їх з нацистською пропагандою. Він закликав ретельніше контролювати виділення коштів на Ізраїль.

2004 року Лашет назвав заборону на участь німецької футбольної команди Alemannia Aachen у проведенні важливих матчів Кубка УЄФА в сусідній Голландії порушенням антимонопольних правил Союзу. Але єврокомісар з питань конкуренції Маріо Монті публічно відкинув його претензії.

2018 року Лашет скасував свої виступи на фестивалі мистецтв і музики Ruhrtriennale через те, що фестиваль дозволив виступати прихильникам руху BDS.

Odd Andersen/Pool via REUTERS / Фото: Reuters

Нагадаємо, що 2018 року Ангела Меркель відмовилася переобиратися на пост голови Християнсько-демократичного союзу на внутрішньопартійних виборах. Також політик оголосила, що 2021 року вона не претендуватиме на будь-які політичні пости.

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