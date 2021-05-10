Байден побачиться з лідерами країн НАТО зі Східної Європи – обговорять безпеки України

Американський президент і генсек НАТО підключаться до віртуального саміту дев'яти лідерів східноєвропейських країн

Джо Байден та Єнс Столтенберг. Фото: колаж "Сьогодні"

До сьогоднішнього саміту східноєвропейських країн-членів НАТО, на якому обговорюватимуть головним чином безпеку в Чорноморському регіоні та Україні, приєднається президент США Джо Байден.

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Про це повідомив президент Румунії Клаус Йоханніса.

"Радий вітати Джо Байдена на саміті "Бухарестської дев'ятки", – написав він у своєму акаунті в Twitter.

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Йоханніс додав, що також в форматі відеоконференції до саміту приєднається і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

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Саміт "Бухарестської дев'ятки" пройде 10 травня. Він був організований Клаусом Йоханнісом та його польським колегою Анджеєм Дудою. Крім них, у зустрічі візьмуть участь президенти Болгарії, Чехії, Естонії, Угорщини, Латвії, Литви та Словаччини.

Захід проходитиме в гібридному режимі: Йоханніс і Дуда, як організатори, зустрінуться в Бухаресті і проведуть з іншими учасниками відеоконференцію. Їхня головна мета – обговорити координацію позицій безпеки країн регіону.

"У заяві, яку дев'ятка опублікує після зустрічі, буде порушено питання безпеки в Чорноморському регіоні і пов'язані з цим питання безпеки в Україні", – цитує Reuters главe Бюро національної безпеки Польщі Павела Солох.

Нагадаємо, що 14 червня в Брюсселі заплановано саміт всього НАТО цілком, однією з тем зустрічі стане надання Україні Плану дій щодо членства в Альянсі.

А в квітні Україна вперше взяла участь у переговорах країн-членів Східного флангу НАТО – Румунії, Польщі і Туреччини. На зустріч також покликали представника Грузії.

Відео: Сьогодні