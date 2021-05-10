Байден увидится с лидерами стран НАТО из Восточной Европы – обсудят безопасности Украины

Американский президент и генсек НАТО подключатся к виртуальному саммиту девяти лидеров восточноевропейских стран

Администрация Байдена очень быстро отреагировала на активность России в приграничной зоне / Фото: Reuters

К сегодняшнему виртуальному саммиту восточноевропейских стран-членов НАТО, на котором будут обсуждать главным образом безопасность в Черноморском регионе и Украине, присоединится президент США Джо Байден.

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Об этом сообщил президент Румынии Клаус Йоханнис.

"Рад приветствовать Джо Байдена на саммите "Бухарестской девятки"", – написал он в своем аккаунте в Twitter.

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Йоханнис добавил, что также в формате видеоконференции к саммиту присоединится и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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Саммит "Бухарестской девяти" пройдет 10 мая. Он был организован Клаусом Йоханнисом и его польским коллегой Анджеем Дудой. Кроме них, во встрече примут участие президенты Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литвы и Словакии.

Главная цель мероприятия – координация позиций безопасности стран региона.

"В заявлении, которое девятка опубликует после встречи, затронут вопрос безопасности в Черноморском регионе и связанные с этим вопросы безопасности в Украине", – цитирует Reuters главe Бюро национальной безопасности Польши Павела Солоча.

Напомним, что 14 июня в Брюсселе запланирован саммит всего НАТО целиком, одной из тем встречи станет предоставление Украине Плана действий по членству в Альянсе.

А в апреле Украина впервые приняла участие в переговорах стран-членов Восточного фланга НАТО – Румынии, Польши и Турции. На встречу также позвали представителя Грузии.

Видео: Сегодня