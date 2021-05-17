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Бойовика "ЛНР" засудили за заклики до повалення влади в Латвії

17 травня, 22:49

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Латвійський громадянин кілька років воював на боці бойовиків на Донбасі, а потім попросив політичного притулку в Росії

Суд у Ризі засудив латвійського громадянина Бенеса Айо, який брав активну участь у бойових діях на Донбасі, до двох років і шести місяців в'язниці за заклики до ліквідації державної незалежності Латвії.

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Про це повідомляє Delfi.

Латвійського "нацбола" визнали винним за статтями 81, 82 і 83 Кримінального закону країни – заклик до насильницького повалення влади, заклик до ліквідації державної незалежності і заклик до підриву територіальної цілісності Латвії.

Айо призначили пробаційний період терміном на один рік.

Бенес Айо був оголошений у розшук ще в лютому 2015 року у зв'язку із закликами до насильницького повалення державної влади, але в цей час від перебував у самопроголошеній "Луганськый народній республіці" на сході України, де брав активну участь у бойових діях.

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На початку 2020 року бойовика затримали в Росії у зв'язку з тим, що його розшукувала Латвія за лініэю Інтерполу через військову діяльність на Донбасі і заклики до повалення державного ладу своєї країни, але в результаті Москва відмовилася видати Айо і надала йому наприкінці жовтня 2020 року політичний притулок.

Нагадаємо, у квітні СБУ викрила колишнього співробітника так званої "спецслужби" терористів "МГБ ЛНР", який переїхав у Херсонську область і працевлаштувався в структуру Міністерства внутрішніх справ.

Ми також писали, що прокуратура Донецької області заочно оголосила підозру бойовику так званої "ДНР", який годинами катував полонених військових струмом, бив і тримав у нелюдських умовах без їжі та води.

Всі подробиці в спецтемі Нове загострення у війні з Росією

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