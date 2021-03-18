Четверта в Європі: в Іспанії легалізували евтаназію

Парламент скасував кримінальне покарання за допомогу у відході від життя

У слід за Португалією, де раніше цьогоріч дозволили евтаназію, цей самий процес дозволили і в Іспанії.

Реклама

Про це повідомляє RTE.

Відповідну ініціативу опозиційної Іспанської соціалістичної робочої партією 18 березня підтримали 202 з 350 членів нижньої палати парламенту, Конгресу депутатів.

Надалі до законодавства королівства буде внесено поправку щодо права людини на евтаназію на його прохання внаслідок "страждань через невиліковну хворобу або хронічного стану, який людина відчуває як неприйнятний і який неможливо пом'якшити будь-яким іншим способом".

Таке право надається повнолітнім іспанським підданим або тим, хто має посвідку на проживання. Прохання про евтаназію має бути подане ним особисто і підтверджено не менше як чотири рази за весь час розгляду заявки. У будь-який момент він може відкликати або відстрочити свою заяву.

В тренді Перші в світі. Гібралтар завершив вакцинацію

Реклама

Раніше за допомогу у добровільній смерті невиліковно хворому пацієнту (навіть на його прохання) в Іспанії передбачалося до 10 років позбавлення волі.

В силу законопроєкт має вступити протягом місяця. Отже, Іспанія стала четвертою країною Євросоюзу, де легалізована евтаназія – після Бельгії, Люксембургу та Нідерландів. У Португалії конституційний суд цей закон заблокував.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, що торік в Нідерландах дозволили проводити евтаназію для невиліковно хворих дітей віком від року до 12 років.

А в Австрії дозволили асистований суїцид – від евтаназії ця процедура відрізняється тим, що лікар лише надає пацієнтові смертельну ін'єкцію, яку той вводить собі сам.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама