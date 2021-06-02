Екологи Німеччини втрете намагаються зашкодити Росії добудувати "Північний потік – 2"

Реалізація проєкту збільшить викид вуглекислого газу в атмосферу на 100 млн тонн на рік, а під час видобутку, переробки та транспортування газу викидається метан

Будівництво "Північного потоку - 2" / Фото: REUTERS/Anton Vaganov

Німецька природозахисна організація Deutsche Umwelthilfe (DUH) вимагає тимчасово зупинити прокладання російського газопроводу "Північний потік – 2", оскільки його вплив на довкілля так і залишився невивченим.

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Про це екоактивісти повідомили на своєму сайті 2 червня.

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Цього самого дня DUH звернулася до Федерального морського і гідрографічного агентства Німеччини з проханням відкликати виданий у квітні дозвіл на будівництво та експлуатацію газопроводу, допоки не будуть проведені необхідні дослідження.

Директор організації Саша Мюллер-Кроннер зазначила, що йдеться про надзвичайно небезпечні для природи викиди метану під час видобутку, переробки і транспортування газу. А після реалізації проєкту кількість викидів вуглекислого газу в атмосферу збільшиться на 100 млн тонн на рік.

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"Федеральне морське і гідрографічне агентство не має заплющувати очі на шкідливий вплив трубопроводу на клімат і повинне негайно скасувати цей дозвіл. Ми домагатимемося цього всіма доступними нам законними засобами", – заявила Мюллер-Кроннер.

Згідно з проєктом, в економічній зоні Німеччини в Балтійському морі планується прокласти 16,5 км трубопроводу. З них на сьогодні готові лише 2 кілометри.

Це вже третя спроба Deutsche Umwelthilfe зашкодити завершенню будівництва "Північного потоку – 2". Дві попередні, зроблені в липні 2020 року і в квітні 2021-го, провалилися.

Нагадаємо, що в травні німецький "Союз охорони природи та біорізноманіття" домігся припинення будівництва газопроводу до кінця місяця.