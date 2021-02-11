ЄС звинуватив Британію у провалі переговорів щодо "ірландського питання"

У Брюсселі вважають, що Лондон не виконує угоди по Brexit

Євросоюз звинуватив Велику Британію в невиконання угод Brexit в листі, опублікованому через кілька годин після переговорів навколо спірного протоколу щодо Північної Ірландії.

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Про це повідомляє інформаційне агентство DPA.

У листі до міністра кабінету міністрів Великобританії Майкла Гоува віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович піддав критиці той факт, що угоди про контроль за переміщенням товарів і людей між Північною Ірландією та іншими частинами Сполученого Королівства нібито не дотримуються.

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Він також розкритикував дезінформацію трейдерів і відсутність доступу до митних даних для представників ЄС. Марош Шефчович написав, що, на його думку, це тільки починаються проблеми, для яких можна знайти швидкі рішення.

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Марош Шефчович повинен зустрітися з Гоувом у четвер.

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Як повідомляє інформагентство, британська сторона хоче домогтися пом'якшення положень Протоколу щодо Північної Ірландії, щоб пом'якшити негативні наслідки для економіки.

Протокол щодо Північної Ірландії забезпечує рух товарів між державою-членом ЄС Ірландією і Північною Ірландією, що входить до складу Сполученого Королівства. Мета полягає в тому, щоб уникнути створення жорсткої межі, яка могла б привести до загострення старих конфліктів.

Нагадаємо, в грудні-2020 повідомлялося, що Євросоюз та Велика Британія в рамках переговорів про угоду після Brexit досягли згоди про Ірландію і Північну Ірландію.

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Також повідомлялося, що в переговорах щодо торговельної угоди між Великою Британією і ЄС стався великий прорив, оскільки сторони погодили квоти на рибну ловлю в британських водах.

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