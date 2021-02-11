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ЕС обвинил Британию в провале переговоров по "ирландскому вопросу"

11 февраля, 10:30

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

В Брюсселе считают, что Лондон не выполняет соглашения по Brexit

Евросоюз обвинил Великобританию в невыполнении соглашений Brexit в письме, опубликованном спустя несколько часов после переговоров вокруг спорного протокола по Северной Ирландии.

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Об этом сообщает информационное агентство DPA.

В письме к министру кабинета министров Великобритании Майклу Гоуву вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович подверг критике тот факт, что соглашения о контроле за перемещением товаров и людей между Северной Ирландией и другими частями Соединенного Королевства якобы не соблюдаются.

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Он также раскритиковал дезинформацию трейдеров и отсутствие доступа к таможенным данным для представителей ЕС. Шефчович написал, что, по его мнению, это только начинающиеся проблемы, для которых можно найти быстрые решения.

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Шефчович должен встретиться с Гоувом в четверг.

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Как сообщает информагентство, британская сторона хочет добиться смягчения положений Протокола по Северной Ирландии, чтобы смягчить негативные последствия для экономики.

Протокол по Северной Ирландии обеспечивает движение товаров между государством-членом ЕС Ирландией и Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного Королевства. Цель состоит в том, чтобы избежать создания жесткой границы, которая могла бы привести к обострению старых конфликтов.

Напомним, в декабре-2020 сообщалось, что Евросоюз и Великобритания в рамках переговоров о сделке после Brexit достигли согласия об Ирландии и Северной Ирландии.

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Также сообщалось, что в переговорах по торговому соглашению между Великобританией и ЕС произошел крупный прорыв, поскольку стороны согласовали квоты на рыбную ловлю в британских водах.

Все подробности в спецтеме Brexit

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Великобритания Ирландия переговоры провал северная ирландия Марош Шефчович Brexit

Источник: Сегодня

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