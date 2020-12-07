В торговых переговорах ЕС и Британии произошел прорыв – СМИ

В переговорах по торговому соглашению между Великобританией и Европейским союзом произошел крупный прорыв, поскольку стороны согласовали квоты на рыбную ловлю в британских водах.

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Об этом сообщает The Gardian со ссылкой на источники в Брюсселе.

Издание отмечает, что теперь устранено одно из основных противоречий, которые мешают сторонам заключить соглашение о торговле и безопасности.

Источники в ЕС сообщили, что обе стороны практически согласовали условия по уровню доступа судов Евросоюза к морям в пределах 200-мильной исключительной экономической зоны Великобритании с переходным периодом для поэтапных изменений, который, как предполагается, составит от пяти до семи лет.

Теперь последним препятствием на пути к историческому соглашению остается требование Франции и Германии, чтобы Великобритания привела свое законодательство в соответствие с экологическими, трудовыми и социальными стандартами ЕС и в дальнейшем принимала законы в этих областях, аналогичные Евросоюзу.

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Евросоюз также хочет иметь полномочия в одностороннем порядке накладывать пошлины на британский экспорт в случае, если Британия не будет исполнять упомянутого требования.

В Британии же такие требования считают неприемлемыми. Источники в Лондоне сообщили, что если Евросоюз не снизит свои требования в течение следующих 48 часов, то переговоры сорвутся.

Напомним, 6 декабря возобновился решающий этап переговоров с целью заключения торгового соглашения между Великобританией и Евросоюзом, которое должно действовать после завершения переходного периода Brexit.

Все подробности в спецтеме Brexit

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