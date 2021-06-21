ЄС продовжив "кримські" санкції проти Росії

Обмежувальні заходи проти РФ вперше були введені через окупацію Криму і Севастополя ще в 2014 році

Санкції проти Росії за окупацію Криму продовжено ще на рік / Фото: AFP

Європейський Союз (ЄС) продовжив санкції проти Росії на рік, до 23 червня 2022 року. Цей пакет обмежувальних заходів був вперше введений в 2014 році через окупацію Криму і Севастополя, його дія автоматично продовжується щороку. Санкції стосуються імпорту з Криму, інфраструктурних та фінансових інвестицій в Криму, а також туризму.

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Про це повідомила пресслужба Ради ЄС.

Під обмеження також потрапляє експорт з Європи до Криму окремих видів продукції і технологій, які можуть використовуватися в сфері транспорту, телекомунікацій, енергетики, видобутку нафти і газу, розвідки тощо.

"ЄС не визнає незаконну анексію Криму і Севастополя Російською Федерацією і продовжує засуджувати це порушення міжнародного права", – йдеться в заяві Ради ЄС.

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Нагадаємо, всього цього ЄС з 2014 року застосовує чотири види санкцій стосовно Росії:

"кримський пакет";

індивідуальні санкції за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності України;

"український список", в якому знаходяться колишні високопоставлені українські чиновники часів експрезидента України Віктора Януковича, санкції для них були застосовані за зловживання з державними фондами;

економічні санкції для Росії, введені в липні та посилені у вересні 2014 року, які згодом були пов'язані з виконанням Мінських домовленостей. Рішення стосовно цих санкцій приймається кожні півроку.

Також 29 квітня 2021 року Європарламент прийняв резолюцію. Вона передбачає, що якщо Росія почне військовий наступ на Україну, ЄС має негайно відключити РФ від платіжної системи SWIFT, зупинити імпорт російської нафти і газу, а також заморозити всі активи і заборонити в'їзд наближеним до влади олігархам і їхнім сім'ям.

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