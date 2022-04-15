ЄС розробляє ембарго на російські нафтопродукти — ЗМІ

Рішення про нафтове ембарго не виноситиметься на обговорення всередині ЄС до 24 квітня

На російські нафтопродукти можуть ввести ембарго/Фото: колаж: "Сьогодні"

Керівництво Європейського Союзу працює над можливістю введення ембарго на російські нафтопродукти. Це стане одним із найпотужніших ударів для економіки Росії, яка й так суттєво постраждала через санкції.

Про це повідомляє The New York Times.

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"Європейські чиновники й дипломати стверджують, що ЄС зараз просувається в напрямку запровадження поетапної заборони, що дасть Німеччині та іншим країнам час для пошуку альтернативних постачальників", — йдеться в повідомленні.

Водночас зазначається, що рішення про нафтове ембарго не виноситиметься на обговорення всередині ЄС до 24 квітня, допоки у Франції не пройде другий тур виборів. Таким чином, ЄС прагне не допомагати правій популістці Марін Ле Пен виграти вибори в Еммануеля Макрона через потенційне збільшення цін на пальне в Європі.

РФ просить Бразилію допомогти уникнути санкцій

Міністерство фінансів Російської Федерації просить Бразилію підтримати РФ у МВФ, Світовому банку та G20, щоб Росія змогла протистояти санкціям.

За інформацією видання Reuters, в його розпорядженні опинився лист від голови російського Мінфіну Антона Силуанова до його колеги в Бразилії.

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