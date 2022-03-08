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Ще ніколи такого не чули: реакція Джонсона на виступ Зеленського

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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8 березня, 23:26
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Промова Зеленського про війну Росії проти України вразила британських парламентаріїв – Джонсон дав обіцянку президенту нашої країни
Джонсон оцінив виступ Зеленського. Фото: Getty Images, ОПУ
Джонсон оцінив виступ Зеленського. Фото: Getty Images, ОПУ / Фото: Колаж: Сьогодні

Виступ президента України Володимира Зеленського перед британською Палатою громад стало найкращим, що у парламенті чули за всю історію. З подібними промовами ніхто не виступав раніше.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

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"Ніколи раніше за багатовікову історію парламенту Палата громад не вислуховувала звернення, подібне до того, яке виголосив президент Зеленський сьогодні", – написав він.

Джонсон запевнив, що уряд Великої Британії робитиме все, "щоб гарантувати, що путінське вторгнення провалиться і Україна знову стане вільною".

Чим Зеленський здивував парламент Британії?

Президент у своєму зверненні розповів британським парламентаріям про 13 днів війни, яку Україна ніколи не хотіла починати:

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  • У 1-й день о 4-й ранку на нас полетіли крилаті ракети. Так, що всі прокинулися – ми, діти – вся Україна. Ми всі взяли зброю та стали великою армією.
  • На 2-й день відбивалися від атак у повітрі, на суші та на морі. І наші героїчні прикордонники на острові Зміїний у Чорному морі розповіли всім про фінал війни, а саме: куди вирушить ворог.
  • 3-й день російські війська не ховаючись били прямо по людях, по житлових будинках – артилерією та авіабомбами. І це остаточно показало нам і світові, хто є хто.
  • На 4-й день Коли полонених ми вже почали брати десятками, ми не втратили гідність. І не знущалися з них. Ми ставимося до них як до людей.
  • На 5-й день терор проти нас був відвертим. Проти міст та маленьких містечок. Зруйновано райони. І це геноцид, який нас не зламав.
  • На 6-й день російські ракети впали на Бабин Яр. Це місце, де нацисти стратили 100 тисяч людей у роки Другої світової війни. Через 80 років Росія вбила їх вдруге.
  • На 7-й день ми зрозуміли, що вони навіть руйнують церкви. Вони не знають нічого святого та великого.
  • На 8-й день світ побачив, що з російських танків стріляють по атомній електростанції. Найбільший у Європі. І світ став розуміти, що це проти всіх терор.
  • На 9-й день ми слухали зустріч країн НАТО. І без бажаного результату. Навіть небо закрити не можуть, тож гарантії безпеки в Європі треба будувати з нуля.
  • На 10-й день беззбройні українці масово протестували в окупованих містах. Зупиняли бронетехніку голими руками.
  • На 11-й день, коли бомбили вже житлові райони, коли від вибухів все руйнувалося, коли евакуювали дітей з дитячої онколікарні, ми усвідомили: українці стали героями.
  • На 12-й день, коли втрати армії РФ вже перевищили 10 тисяч убитих, у цьому списку з'явився і генерал. І це дало нам впевненість: за всі злочини все ж таки буде відповідальність.
  • На 13-й день у заблокованому російськими військами Маріуполі померла дитина. Від зневоднення. Я думаю усі чують – там люди не мають води! Усього за 13 днів російського вторгнення було вбито 50 дітей.

"Підсилюйте санкції проти держави-терориста. Визнайте її нарешті державою-терористом. Знайдіть спосіб зробити безпечним наше українське небо. Слава великій Україні! Слава Великобританії!", – сказав Зеленський.

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Поширення наркотиків у країнах світу
Кокаїн, героїн чи канабіс - що популярніше
Канабіс

Популярний по всьому світу: Північна Америка, Куба, Ямайка, Перу, Болівія, Чилі, Аргентина. Африка – Алжир, Судан, Мадагаскар, ПАР. Європа – особливо Франція. Туреччина, Пакистан, Індонезія, Філіппіни. Вважається легким наркотиком, викликає стан, подібний до сп'яніння, не викликає сильної фізичної залежності.

Опіати

Популярні в Україні, Білорусі, Ірані, Туркменістані, Таджикистані, Афганістані, Індії, М'янмі, В'єтнамі. До опіатів відносяться морфін, опіум, кодеїн, героїн – останній особливо небезпечний. Викликають непереборну фізичну залежність, вживання зазвичай призводить до смерті протягом кількох років.

Амфетамін та інші стимулятори

Популярні в Європі: Франція, Німеччина, Чехія. А також у Японії, Саудівській Аравії, Монголії та Китаї. Під впливом стимуляторів, таких як метамфетамін, амфетамін, екстазі, зростає фізична та розумова активність, людина може кілька днів обходитися без сну та їжі. Небезпечні для серця, нервової системи.

Кокаїн

Свого часу користувався надзвичайною популярністю у США та Канаді. Нині лише кілька країн, де кокаїн переважає: Італія, Домініканська республіка, Тринідад та Тобаго. По дії подібний до амфетамінів. Може призвести до раптової зупинки серця, шоку та коми. Викликає сильну психологічну залежність.

Таблетки та токсичні пари

Венесуела, Греція, Чехія, Албанія, Нідерланди, Литва, Сербія, Саудівська Аравія. Транквілізатори та седативні: бензодіазепіни, барбітурати, а також пари хімічних речовин, наприклад, клею або бензину. Небезпечні для печінки, головного мозку та нервової системи. Поширені у бідних, авторитарних країнах чи у зв'язку з міграцією.

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