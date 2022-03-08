Ще ніколи такого не чули: реакція Джонсона на виступ Зеленського

Промова Зеленського про війну Росії проти України вразила британських парламентаріїв – Джонсон дав обіцянку президенту нашої країни

Джонсон оцінив виступ Зеленського. Фото: Getty Images, ОПУ / Фото: Колаж: Сьогодні

Виступ президента України Володимира Зеленського перед британською Палатою громад стало найкращим, що у парламенті чули за всю історію. З подібними промовами ніхто не виступав раніше.

Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

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"Ніколи раніше за багатовікову історію парламенту Палата громад не вислуховувала звернення, подібне до того, яке виголосив президент Зеленський сьогодні", – написав він.

Джонсон запевнив, що уряд Великої Британії робитиме все, "щоб гарантувати, що путінське вторгнення провалиться і Україна знову стане вільною".

Чим Зеленський здивував парламент Британії?

Президент у своєму зверненні розповів британським парламентаріям про 13 днів війни, яку Україна ніколи не хотіла починати:

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"Підсилюйте санкції проти держави-терориста. Визнайте її нарешті державою-терористом. Знайдіть спосіб зробити безпечним наше українське небо. Слава великій Україні! Слава Великобританії!", – сказав Зеленський.