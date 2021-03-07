Французький політик-мільярдер загинув у катастрофі вертольота

Подробиці інциденту на цей момент не повідомляються

Французький політик-мільярдер Олів'є Дассо загинув в результаті аварії вертольота. Про це повідомляє агентство AFP з посиланням на джерела в парламенті і правоохоронних органах.

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Подробиці інциденту на цей момент не повідомляються.

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Олів'є Дассо – депутат Національних зборів Франції, член партії "Республіканці". Виходець із відомої династії великих промисловців Дассо. У списку Forbes займає 361 місце зі статком в 7,3 млрд доларів. Обіймає посаду президента зі стратегічного розвитку сімейного авіа- і технічного конгломерату Dassault Groupe. Також сім'ї Дассо належать газета Le Figaro, виноробні і приватна авіакомпанія.

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