Гарантій немає — Німеччина пояснила Будапештський меморандум

У Берліні вважають, що потрібно будувати нову систему безпеки у Європі

Посол Анкі Фельдгузен вважає, що просити гарантії немає сенсу / Колаж "Сьогодні"

Будапештський меморандум, який мав гарантувати Україні міжнародний захист в обмін на відмову від ядерної зброї, не має юридичних зобов'язань. Так принаймні заявила посол ФРН Анкі Фельдгузен в ефірі "Україна 24".

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"Будапештський меморандум – цей формат не має міжнародних юридичних зобов'язань. Це просто була пропозиція. Однак, я думаю зараз необхідно спробувати все, щоб уникнути війни", – сказала в ефірі Анкі Фельдгузен.

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При цьому посол погодилася, що такий прецедент негативний, оскільки демонструємо світовій спільноті, що ніхто нікому нічого не гарантує.

"Наша система безпеки зараз під загрозою. І нам зараз усім треба працювати, щоб розробити правила, які б усі поважали. У 1997 році також був ще один договір, який підписали Кучма та Єльцин. Я була при цьому в залі в Маріїнському палаці. Тоді це було дуже значним успіхом для України. Тоді ми всі думали, що зробили крок уперед у системі безпеки усієї Європи. А зараз це все руйнується. Потрібно думати про всю систему", – сказала дипломат.

Надія була

19 лютого під час Мюнхенської конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський закликав гарантів Будапештського меморандуму зібратися та вирішити питання з зазіханням Москви на територіальну цілісність нашої країни.

15 лютого три перші президенти України закликали країни-підписанти Меморандуму надати Києву прописані в документі гарантії на тлі повідомлень про напад Росії, що готується.

На початку лютого в інтерв'ю Axios Зеленський сказав, що відмова Києва від ядерної зброї у 1994 році була помилкою.

Положення меморандуму

1. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії та Сполучені Штати Америки підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного Акта НБСЄ (Організація з безпеки та співробітництва в Європі) поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України.

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2. підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде використовуватися проти України, крім цілей самооборони або яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних Націй.

3. підтверджують Україні їх зобов'язання згідно з принципами Заключного Акта НБСЄ утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, і таким чином отримувати будь-які переваги.

4. …підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН щодо надання допомоги Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, яка не володіє ядерною зброєю, у разі, якщо Україна стане жертвою акту агресії або об'єктом загрози злістю з впровадженням ядерної зброї .