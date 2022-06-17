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Глава МВС Британії вирішила віддати Ассанжа на "розірвання" США

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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17 червня, 14:59
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Ассанж уникав екстрадиції з Великобританії та суду у США понад 10 років, в Америці йому загрожує довічне ув'язнення
Ассанжу світить 175 тюрми Колаж Сьогодні/Reuters
Ассанжу світить 175 тюрми Колаж Сьогодні/Reuters

Великобританія екстрадує в США засновника веб-сайту Wikileaks Джуліана Ассанжа, там його чекає ув'язнення терміном на 175 років. Таке рішення схвалила міністр внутрішніх справ Великобританії Пріті Пател. Про це повідомляє британське МВС.

"Згідно із законом про екстрадицію 2003 року, державний секретар повинен підписати розпорядження про екстрадицію, якщо немає підстав забороняти його виконання. Запити про екстрадицію надсилаються міністру внутрішніх справ тільки після того, як суддя вирішить, що він може продовжуватися після розгляду різних аспектів справи",- сказала вона.

У відомстві зазначили, що екстрадиція Ассанжа "сумісна з його правами людини", а також, що в Америці з ним звертатимуться належним чином.

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Передісторія

Автор WikiLeaks прославився розслідуваннями про діяльність спецслужб і публікацією секретних документів. Після цього США звинуватили його в розголошенні держтаємниці та хакерському зломі.

Засновник WikiLeaks був заарештований за американським ордером в рамках американо-британського договору, та максимальне покарання, яке йому загрожувало після екстрадиції – п'ять років позбавлення волі.

У 2012 році Ассанж не постав перед британським судом, який відпустив його під заставу в 200 тис. фунтів стерлінгів (260 тис. доларів за поточним курсом). Він не прийшов до суду, а сховався в посольстві Еквадору в Лондоні. У будівлі диппредставництва він провів сім років, поки 11 квітня не був заарештований у посольстві після того, як еквадорська влада дала на це згоду.

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У Ассанжа невдовзі почали спостерігатися серйозні проблеми із психікою – У нього з'явилися суїцидальні думки і була історія із самошкідництвом.

23 травня 2019 року Мін'юст США пред'явив засновнику WikiLeaks 17 нових звинувачень , на підставі яких вимагав у Лондона екстрадиції Ассанжа Йдеться про порушення закону про шпигунство, у тому числі розкриття імен секретних джерел інформації та змови. Згідно з заявою Мін'юсту, у разі обвинувального вироку Ассанжу загрожує до 175 років ув'язнення: максимум десять років за кожним пунктом звинувачення, крім початкового, що стосується змови з метою злому комп'ютерів, за що передбачається до п'яти років ув'язнення.

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