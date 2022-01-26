Головна битва з росіянами в ПАРЄ завершилася: оголошено остаточне рішення

Україна отримала більше голосів, ніж рік тому

Олексій Гончаренко подякував усім за підтримку / Фото: Колаж: Сьогодні

Парламентська асамблея Ради Європи ратифікувала повноваження російської делегації. Українська делегація намагалася їх оскаржити.

Про це заявив у телеграм-каналі член української делегації Олексій Гончаренко.

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"Продовжуємо боротися"

"За" – 97, "проти" – 41. З позитивного – ми отримали більше голосів, ніж рік тому. А це означає, що кількість людей, які розуміють, що Росія – це агресор і їй не місце у ПАРЄ, збільшується! Продовжуємо боротись! Дякую всім за підтримку!" – написав Гончаренко.

Що ще відбувалося у ПАРЄ

Раніше парламентська асамблея Ради Європи обрала депутата Верховної Ради України Олексія Гончаренка віце-президентом Комітету з міграції, біженців та переміщених осіб.

"Мене обрали віце-президентом Комітету з міграції, біженців та переміщених осіб Парламентської Асамблеї Ради Європи. Цю посаду вперше зайняв українець!" – повідомив нардеп.

Нагадаємо, під час відкриття зимової сесії ПАРЄ українська делегація та країни неформальної групи Baltic plus – Латвія, Литва, Естонія, Грузія та Польща – заперечили повноваження Росії у ПАРЄ. Остаточне голосування мало відбутися сьогодні, 26 січня.

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