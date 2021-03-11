Хорватія може визнати Голодомор геноцидом: резолюція вже в парламенті

З ініціативи української громади одна з фракцій ініціює резолюцію із засудженням "червоного терору"

Хорватський парламент може ухвалити резолюцію з визнанням Голодомору 1932-33 років геноцидом українського народу з боку комуністичної влади.

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Про це у своєму Facebook повідомив парламентарій Марко Літрі.

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"У світлі багатовікових зв'язків і дружби між українцями та хорватами фракція "Хорватські сувереністи" в рамках парламентської процедури представила з ініціативи української національної меншини своє прохання прийняти резолюцію, що засуджує Голодомор як геноцид українського народу", – пише Літрі.

Він нагадав, що жертвами "червоного терору" режиму Йосипа Сталіна в 32-33 роках минулого століття стали понад 7 млн українців. Тому прийняття декларації стало б проявом солідарності з українцями, а в ширшому контексті – стане засудженням комуністичних злочинів, жертвами яких, серед інших, були також і хорвати, а також понад 100 мільйонів осіб.

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"Давайте не упустимо цю резолюцію, тому що це – одне з історичних попереджень майбутнім поколінням про неприпустимість нехтування правами і свободами людини заради будь-яких нібито вищих цілей і що альтернативи демократії і свободи людини не існує", – резюмує хорватський депутат.

Нагадаємо, що в листопаді в Норвегії ініціювали петицію про визнання Голодомору геноцидом українців.

Як відомо, кожну четверту суботу листопада Україна і світ згадують жертв Голодомору 1932-1933 років.

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