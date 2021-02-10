Лайфхак для безробітних: британка поділилася секретом, як знайти вакансію

У Великій Британії дівчина після тривалих пошуків роботи придумала хитрий спосіб, як влаштуватися, і про це розповіла в Twitter.

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Як передає Тhe Mirror, британка не захотіла самостійно придумувати супровідний лист, щоб влаштуватися офіціанткою.

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Вона розмістила на сайті пошуку роботи фальшиву вакансію і свою адресу електронної пошти. Їй надіслали понад 200 резюме, з яких вона і вибрала те, що більше подобається і підходить.

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Трохи перефразувавши, вона відправила резюме з листом роботодавцю. Через кілька днів її взяли на роботу.

Її пост у Twitter з лайфхаком зібрав понад 300 тис. лайків. І хоча одні її звинуватили в брехні інші ж, навпаки, назвали її генієм: "Не можу повірити, що я витратив так багато свого життя на написання супровідних листів. Це чортів геній".

Але інші були далеко не в захваті: "Не можу повірити, що люди хвалять те, що вона зробила. Всі ці 200 осіб сподівалися знайти роботу, але їх обманювали".

Також ми писали про те, що британець Марк Роф розмістив у Манчестері свою фотографію на білборді з метою знайти свою любов. Крім фотографії, на рекламі була також напис-заклик для дівчат.

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