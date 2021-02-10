Русский
$ 27,64
33,44
  1. Світові новини
  2. Євросоюз

Лайфхак для безробітних: британка поділилася секретом, як знайти вакансію

10 лютого, 20:07

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Жінка розкрила хитрий спосіб в Twitter

У Великій Британії дівчина після тривалих пошуків роботи придумала хитрий спосіб, як влаштуватися, і про це розповіла в Twitter.

Реклама

Як передає Тhe Mirror, британка не захотіла самостійно придумувати супровідний лист, щоб влаштуватися офіціанткою.

Читайте також: 14 оригінальних ідей до Дня святого Валентина для закоханих

Вона розмістила на сайті пошуку роботи фальшиву вакансію і свою адресу електронної пошти. Їй надіслали понад 200 резюме, з яких вона і вибрала те, що більше подобається і підходить.

Реклама

В тренді
Намагався скасувати вибори? ЗМІ дізналися про нове розслідування проти Трампа

Трохи перефразувавши, вона відправила резюме з листом роботодавцю. Через кілька днів її взяли на роботу.

Її пост у Twitter з лайфхаком зібрав понад 300 тис. лайків. І хоча одні її звинуватили в брехні інші ж, навпаки, назвали її генієм: "Не можу повірити, що я витратив так багато свого життя на написання супровідних листів. Це чортів геній".

Але інші були далеко не в захваті: "Не можу повірити, що люди хвалять те, що вона зробила. Всі ці 200 осіб сподівалися знайти роботу, але їх обманювали".

Також ми писали про те, що британець Марк Роф розмістив у Манчестері свою фотографію на білборді з метою знайти свою любов. Крім фотографії, на рекламі була також напис-заклик для дівчат.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

робота Великобританія резюме
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Український лоукостер запускає п'ять рейсів до Європи: скільки коштують квитки
Український лоукостер запускає п'ять рейсів до Європи: скільки коштують квиткиТранспорт
США можуть зняти санкції з
США можуть зняти санкції з "Північного потоку – 2": Байден повідомив Меркель про умовуЕкономіка
Австрія готова виробляти російську вакцину: канцлер назвав умову
Австрія готова виробляти російську вакцину: канцлер назвав умовуЄвросоюз
Німеччина відповіла на заклики Франції заморозити
Німеччина відповіла на заклики Франції заморозити "Північний потік – 2"Євросоюз
Вчені створили унікальний тест на коронавірус: проводиться за допомогою смартфона
Вчені створили унікальний тест на коронавірус: проводиться за допомогою смартфонаЄвросоюз
У Польщі українець зірвався з риштовань на будівництві 100-метрового хмарочоса і загинув (ОНОВЛЕНО)
У Польщі українець зірвався з риштовань на будівництві 100-метрового хмарочоса і загинув (ОНОВЛЕНО)Євросоюз

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти