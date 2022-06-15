Макрон запропонував Європі новий союз – документ

Французький лідер вигадав нову політичну спільноту для держав, які розділяють загальний набір демократичних цінностей

Еммануель Макрон. Фото: колаж "Сьогодні"

Франція запропонувала бачення нової "спільноти" для усієї Європи.

Видання Радіо Свобода опублікувало копію документа.

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Про що там ідеться?

Нова політична спільнота буде відкрита для європейських держав, які поділяють загальний набір демократичних цінностей, незалежно від членства в ЄС чи характеру їхніх поточних відносин із блоком.

У документі зазначено, що ця пропозиція не є "заміною" чи "альтернативою" політиці розширення ЄС і не замінить інших політичних органів, таких як Рада Європи чи ОБСЄ.

Пропозиція передбачає "легку юридичну структуру" з правом приймати рішення, яке збирається кілька разів на рік на рівнях глав держав, урядів та міністрів

Пропозицію обговорять глави держав ЄС на саміті у Брюсселі 23-24 липня. На саміті також буде розглянуто виведення Єврокомісії за заявками на членство України, Грузії та Молдови.

За даними кількох джерел Радіо Свобода, комісія має намір рекомендувати надати статус кандидата з деякими умовами принаймні для України та Молдови, хоча, ймовірно, не всі 27 країн-членів ЄС підтримають цю рекомендацію.

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Зазначимо, президент Франції Еммануель Макрон вперше запропонував цю ідею в травні, і документ є первісним поглядом на концепцію, спрямовану на те, щоб запропонувати Україні та іншим державам, що не входять до ЄС, великий захист на тлі повномасштабної війни, започаткованої Росією наприкінці лютого.

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